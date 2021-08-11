В Германии арестовали сотрудника посольства Великобритании, подозреваемого в шпионаже в пользу России

Федеральный прокурор Германии заявил в среду, что сотрудник посольства Великобритании в Германии был арестован по подозрению в передаче документов со своего рабочего места российской разведке в рамках последнего предполагаемого дела о шпионаже с участием агентов из Москвы.
Генеральный прокурор заявил в заявлении, что мужчина, 57-летний гражданин Великобритании, известный только как Дэвид С. В соответствии с немецкими законами о неприкосновенности частной жизни он был задержан в понедельник в Потсдаме, а его дом и офис подверглись обыску. Власти заявили, что подозревают, что он был шпионом по крайней мере с ноября, и что он подозревается в передаче документов из посольства сотруднику КГБ в обмен на нераскрытую денежную сумму.
Этот арест является последним в серии арестов, когда власти Германии выступают против российских агентов. Внутренняя разведка Германии все больше беспокоилась о том, что Москва активизирует свои усилия по привлечению западных коллаборационистов к получению информации об экономических, политических и стратегических позициях страны, а также о позициях Европейского Союза.
Наибольшее внимание было уделено угрозе кибершпионажа после того, как хакеры, связанные с Россией, заподозрили, что они взломали главную сеть передачи данных правительства Германии и парламента страны. Но эксперты в Германии говорят, что Москва снова использует древние человеческие контакты для сбора разведданных.
Власти заявляют, что, учитывая выдающуюся роль крупнейшей экономики Европы, он стал привлекательной целью для шпионажа со стороны агентов из России, а также Китая, Турции и Ирана.
Томас Халденванг, возглавляющий внутреннюю разведку Германии, заявил парламенту в прошлом году, что уровень шпионажа достиг, если не превышал его, уровня во время холодной войны, когда разделенная Германия находилась в авангарде геополитического разрыва между Соединенными Штатами. Демократический Запад и коммунистический Восток, контролируемый Советским Союзом.
Давние отношения Германии с Россией были сформированы многовековыми глубокими культурными и экономическими связями и разрушительными военными сражениями, из-за которых отношения колебались от расширения сотрудничества до ожесточенных взаимных обвинений.
Отравление Алексея А. Навальный, лидер российской оппозиции, которому президент России Владимир Путин разрешил доставить самолет в Берлин для лечения, а затем отправить в тюрьму после возвращения в Россию несколько месяцев спустя, изменил сложность отношений.
Канцлер Германии Ангела Меркель осудила нападение на г-на Навального как «покушение на убийство». Но в ответ он отказался предпринять шаги, чтобы помешать завершению строительства стратегического газопровода, напрямую соединяющего Россию с Германией. Ожидается, что строительство газопровода «Северный поток-2» будет завершено к концу года.
в брошюра Опубликованное в 2016 году и предназначенное для студентов и исследователей в области науки, Управление защиты Конституции Германии предупредило, что любой, кто хорошо говорит по-русски и ищет карьеру на дипломатической службе, в энергетике или финансах, может стать потенциальной мишенью для российских агентов. Он подробно рассказал о некоторых тактиках, которые они могли бы использовать, в том числе наладить личные отношения, прежде чем запрашивать информацию.
В июне полиция Германии арестовала 29-летнего россиянина, который работает научным сотрудником в научном отделении одного из университетов Германии. Власти Германии заявили, что мужчина как минимум трижды передавал информацию со своего рабочего места сотруднику российской разведки в обмен на деньги.
Немецкий бизнесмен был арестован в мае в Лейпциге по подозрению в незаконном экспорте промышленного оборудования в компанию в России, где они оказались в руках оборонной компании.
Оба подозреваемых все еще находятся под стражей до суда до завершения расследования. Позже в среду судья решил оставить Дэвида С. под арестом. В посольстве России в Берлине отказались комментировать арест.
Италия выслала двух российских дипломатов, обвиненных в шпионаже в марте, после того, как следователи заявили, что они видели, как чиновник ВМС Италии давал посланникам секретные документы в обмен на деньги. Полиция сообщила, что они также обнаружили секретные документы НАТО, которые, как считается, были переданы русским во время предыдущих встреч с итальянцем.