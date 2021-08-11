В Германии арестовали сотрудника посольства Великобритании, подозреваемого в шпионаже в пользу России

Федеральный прокурор Германии заявил в среду, что сотрудник посольства Великобритании в Германии был арестован по подозрению в передаче документов со своего рабочего места российской разведке в рамках последнего предполагаемого дела о шпионаже с участием агентов из Москвы.

Генеральный прокурор заявил в заявлении, что мужчина, 57-летний гражданин Великобритании, известный только как Дэвид С. В соответствии с немецкими законами о неприкосновенности частной жизни он был задержан в понедельник в Потсдаме, а его дом и офис подверглись обыску. Власти заявили, что подозревают, что он был шпионом по крайней мере с ноября, и что он подозревается в передаче документов из посольства сотруднику КГБ в обмен на нераскрытую денежную сумму.

Этот арест является последним в серии арестов, когда власти Германии выступают против российских агентов. Внутренняя разведка Германии все больше беспокоилась о том, что Москва активизирует свои усилия по привлечению западных коллаборационистов к получению информации об экономических, политических и стратегических позициях страны, а также о позициях Европейского Союза.

Наибольшее внимание было уделено угрозе кибершпионажа после того, как хакеры, связанные с Россией, заподозрили, что они взломали главную сеть передачи данных правительства Германии и парламента страны. Но эксперты в Германии говорят, что Москва снова использует древние человеческие контакты для сбора разведданных.