В Германии конфискована самая большая в мире яхта, принадлежащая российским олигархам

Германия официально конфисковала крупнейшую в мире мегаяхту, принадлежащую российскому олигарху Алишеру Усманову, в рамках санкций, введенных против Москвы после начала войны на Украине, сообщили источники в полиции в четверг.

По данным журнала Forbes, 156-метровый «Дельбар» стоит 600 миллионов долларов (555 миллионов евро).

С октября прошлого года корабль пришвартовался для ремонта на верфи в Гамбурге.

Немецкая таможня присматривалась к роскошной яхте в течение нескольких недель, но не могла официально конфисковать ее ранее из-за юридических проблем с правом собственности.

В конечном итоге Федеральная судебная полиция Германии сообщила, что ей удалось «после длительных расследований и несмотря на сокрытие со стороны сторонних компаний установить личность владельца теплохода Dilbar как Гульбахор Исмаилову, сестру Алишера Усманова».

«Эта роскошная яхта теперь подпадает под режим санкций и поэтому может быть конфискована в Гамбурге», — добавили в полиции в Twitter.

Российский миллиардер и его сестра попали под европейские санкции против российских олигархов, а также членов их семей.

68-летний Усманов занял шестое место в списке самых богатых людей Великобритании, составленном Sunday Times в 2021 году.

Он один из десятков российских правителей, которые пострадали от западных санкций с тех пор, как Москва начала вторжение в Украину.

«Эвертон», выступающий в английской Премьер-лиге, в среду приостановил действие своих спонсорских соглашений с несколькими компаниями, акциями которых владеет Усманов.

А конфискация «Дилбара» — последнее звено в цепи конфискации гигантских российских яхт под западными санкциями.

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