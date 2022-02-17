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В Германии начался суд над россиянином, обвиняемым в шпионаже за космическими технологиями

17 февраля, 2022
Marfa Fedoroa

Танк Ariane 6, европейская космическая ракета нового поколения, на одной из производственных линий Ariane Group в Бремене, Германия, 19 февраля 2019 года. Фотография сделана 19 февраля 2019 года. Фото: Фабиан Бимер/Reuters

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МЮНХЕН (Рейтер) — Суд в Мюнхене начал в четверг судебное разбирательство по делу российского исследователя, обвиняемого в шпионаже в пользу России за проектом европейской ракеты-носителя «Ариан».

Германия арестовала подозреваемого по имени Ильнур Н. в прошлом году, а позже обвинила его в шпионаже за то, что он якобы передал информацию о европейской космической ракете-носителе «Ариан» российским разведчикам. Читать далее

Суд освещает деятельность российской разведки в Германии, где мировые державы оказались втянутыми в один из самых глубоких кризисов в отношениях между Востоком и Западом за последние десятилетия. Читать далее

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Прокуроры заявили, что Служба внешней разведки России (СВР) обратилась к Н. не позднее осени 2019 года, добавив, что он сообщил СВР, что готов с ними сотрудничать.

Чиновник, знакомый с этим вопросом, сказал, что подозреваемый работал в Аугсбургском университете, центре космических исследований. В городе также находится значительная часть производства ракеты-носителя нового поколения Ariane 6.

ArianeGroup, находящаяся в совместном владении Airbus и французской Safran, является одной из наиболее зарекомендовавших себя компаний на быстрорастущем мировом рынке запусков, где существует жесткая конкуренция между такими игроками, как российский Роскосмос, и стартапами частного сектора, такими как Blue Origin Джеффа Безоса и SpaceX Илона Маска. .

Агентство контрразведки Германии заявило, что Германия часто становится целью операций российской разведки.

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В декабре немецкий суд установил, что российские агенты стояли за убийством чеченского диссидента средь бела дня в центральном берлинском парке в 2019 году, что судья назвал «государственным терроризмом».

Россия отклонила постановление о государственном терроризме и убийствах, назвав его «субъективным и политически мотивированным».

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Написано Марией Шихан. Под редакцией Миранды Мюррей и Раисы Касуловски.

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