В Германии судят российского ученого за слежку за космическими технологиями Новости

По данным немецкой прокуратуры, обвиняемые поделились с Москвой информацией о европейской космической ракетной программе Ariane.

По данным немецкой прокуратуры, российский ученый, работающий в немецком университете, арестованный в прошлом году за шпионаж в пользу России, поделился информацией о программе космических ракет «Ариан» в Европе.

Федеральная прокуратура заявила в четверг в своем заявлении, что подсудимым, идентифицированным только как Ильнур Н., были предъявлены обвинения в подозрении в тайной разведывательной деятельности.

Они утверждали, что Эльнур работал в баварском университете, когда к нему обратилась российская служба внешней разведки СВР в 2019 году.

По их словам, он «передавал информацию об исследовательских проектах в области космических технологий, в частности о различных этапах разработки европейской ракеты-носителя Ariane».

Программа Ariane Европейского космического агентства состоит из серии транспортных ракет, предназначенных для доставки тяжелых полезных грузов, включая спутники, в космос.

По данным прокуратуры, с конца ноября 2019 года у Эльнора были «регулярные встречи» с высокопоставленным офицером Службы внешней разведки России, дислоцированным в Германии.

Предположительно, он получил 2500 евро (2800 долларов США) наличными за информацию, которой он поделился, в том числе сведения о его научных исследованиях в неназванном баварском университете.

Двигатель Vulcain 2 для ракеты Ariane 5 во время испытаний PF50 на площадке ArianeGroup в Верноне, Франция. [File: Eric Piermont/AFP]

Эльнор был арестован в июне прошлого года по подозрению в шпионаже в пользу Москвы.

В прокуратуре заявили, что он работал научным сотрудником на факультете естественных наук и технологий университета.

Дело происходит во время обострения напряженности в отношениях между Германией и Россией, когда Запад опасается, что Москва планирует вторжение в Украину.

Недавно в Германии произошла серия предполагаемых случаев шпионажа со стороны России на ее территории.

В октябре 2021 года немец был приговорен к двум годам лишения свободы условно за передачу поэтажных планов зданий парламента российским спецслужбам во время работы в охранной компании.

В августе по подозрению в передаче документов российской разведке был арестован бывший сотрудник посольства Великобритании в Берлине.

Германия также неоднократно обвиняла Россию в кибершпионаже.