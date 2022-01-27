В Германии судят российского ученого за слежку за космическими технологиями Новости

По данным немецкой прокуратуры, обвиняемые поделились с Москвой информацией о европейской космической ракетной программе Ariane.
По данным немецкой прокуратуры, российский ученый, работающий в немецком университете, арестованный в прошлом году за шпионаж в пользу России, поделился информацией о программе космических ракет «Ариан» в Европе.
Федеральная прокуратура заявила в четверг в своем заявлении, что подсудимым, идентифицированным только как Ильнур Н., были предъявлены обвинения в подозрении в тайной разведывательной деятельности.
Они утверждали, что Эльнур работал в баварском университете, когда к нему обратилась российская служба внешней разведки СВР в 2019 году.
По их словам, он «передавал информацию об исследовательских проектах в области космических технологий, в частности о различных этапах разработки европейской ракеты-носителя Ariane».
Программа Ariane Европейского космического агентства состоит из серии транспортных ракет, предназначенных для доставки тяжелых полезных грузов, включая спутники, в космос.
По данным прокуратуры, с конца ноября 2019 года у Эльнора были «регулярные встречи» с высокопоставленным офицером Службы внешней разведки России, дислоцированным в Германии.
Предположительно, он получил 2500 евро (2800 долларов США) наличными за информацию, которой он поделился, в том числе сведения о его научных исследованиях в неназванном баварском университете.
Эльнор был арестован в июне прошлого года по подозрению в шпионаже в пользу Москвы.
В прокуратуре заявили, что он работал научным сотрудником на факультете естественных наук и технологий университета.
Дело происходит во время обострения напряженности в отношениях между Германией и Россией, когда Запад опасается, что Москва планирует вторжение в Украину.
Недавно в Германии произошла серия предполагаемых случаев шпионажа со стороны России на ее территории.
В октябре 2021 года немец был приговорен к двум годам лишения свободы условно за передачу поэтажных планов зданий парламента российским спецслужбам во время работы в охранной компании.
В августе по подозрению в передаче документов российской разведке был арестован бывший сотрудник посольства Великобритании в Берлине.
Германия также неоднократно обвиняла Россию в кибершпионаже.
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