В городах России прерывается сигнал GPS

Каждый день миллиарды людей используют спутниковую систему GPS, чтобы найти дорогу по всему миру, но сигналы GPS скомпрометированы. Спуфинг и спуфинг-атаки могут полностью нарушить связь GPS или привести к тому, что что-то появится в неправильном месте, что приведет к Сбои и проблемы с безопасностью. Просто спросите Россию.

Анализ новых данных показывает, что за последнюю неделю в нескольких крупных российских городах произошли массовые сбои в работе GPS. По словам экспертов, помехи сигналу возникают после того, как Украина наносит удары беспилотниками большой дальности вглубь территории России, и могут служить способом остановить беспилотники, которые полагаются на GPS-навигацию.

Помехи GPS «расширились до масштабов, которых мы раньше не видели», — говорит Эрик Канек, программный директор эстонской оборонной разведывательной компании SensusQ, который следит за ситуацией. «То, что мы наблюдаем уже около недели, — это пузыри помех GPS, покрывающие сотни, если не тысячи километров вокруг тактических городов».

Проблемы с GPS были впервые обнаружены системой мониторинга GPSJam, которая использует данные с самолетов для отслеживания проблем со спутниковой навигационной системой. Сайт фиксирует увеличение количества помех GPS в российских городах Саратов, Волгоград и Пенза с начала декабря. Все города расположены на западе России и в сотнях километров от границы с Украиной.

на меня 5 декабря зарегистрирован GPSJam Ограниченное количество помех GPS в России. Большинство зарегистрированных помех произошло вокруг Москвы, где Кремль находился в течение многих лет. Вмешательство в GPS-связь. Но с тех пор 11 декабря, несколько регионов страны испытали помехи GPS, показывают данные, собранные GPSJam. Кроме того, компания по анализу беспроводных данных Aurora Insight измерила повышение уровня сигнала GPS в этом районе в начале декабря, что является признаком потенциальных помех GPS.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину в феврале сайт не обнаружил никаких помех GPS в этих районах, за исключением районов вокруг Москвы. в Совсем недавно месяцыИ Веб-сайт у нее есть отслеживаются Небольшие помехи сигнала вокруг России, хотя были некоторые помехи возле Беларуси. Некоторые помехи GPS также были зарегистрированы вблизи границы России с Финляндией.

Нарушение работы глобальных навигационных спутниковых систем — широкий термин, охватывающий все спутниковые навигационные системы, включая российскую ГЛОНАСС, китайскую Beidou и европейскую Galileo, — может происходить по-разному. Чаще всего злоумышленники используют их глушение или же плагиат. Глушение может включать обход радиосигналов, чтобы они не работали должным образом, а спуфинг может создавать ложные сигналы. Глушение может помешать дронам летать в определенных областях и сделать картографические приложения ненадежными. И Казалось, что сотни военных кораблей были подделаны. С 2020 года.