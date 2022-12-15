В городах России прерывается сигнал GPS

Относительно мало усилий по крупномасштабному мониторингу для отслеживания нарушений GPS. Джон Уайзман, технолог и энтузиаст открытого исходного кода, создавший GPSJam, говорит, что система работает, глядя на Сигналы АЗН-В Отправляются самолетами, летящими по всему миру. Сигналы используются самолетами, чтобы сообщить людям свое местоположение и позволить их отслеживать. В рамках данных ADS-B может быть записан уровень сигнала GNSS самолета.

Уайзман говорит, что GPSJam, запущенный в июле после начала сбора данных в середине февраля, использует данные ADS-B из Обмен ADS-B, сеть авиационных приспешников, которые отслеживают самолеты. Обычно это данные GPS, но могут быть и другие данные GNSS, если дрон использует другую систему. Затем Weizmann каждый день собирает эти данные, чтобы показать области, в которых есть помехи GPS.

Появится карта GPS Jam. Возможные перекрытия в красных шестиугольниках на карте мира, в то время как области, где может быть небольшое перекрытие, показаны желтым цветом, зеленые шестиугольники означают отсутствие перекрытия. система уметь классифицировать регионы Только там, где пролетали самолеты и где собираются данные ADS-B. С начала войны в Украине самолеты не летали над воздушным пространством страны.

«Большинство регулярно обнаруживаемых красных зон связаны с местами, где люди ранее зафиксировали помехи GPS», — говорит Вайсман. (Он уже построил несколько Инструменты отслеживания рейсов с открытым исходным кодом.) «На самом деле это просто аналогия с самолетами. Есть истории, в которых люди находятся на земле, а некоторые из этих областей ничего не замечают». Недавно в пострадавших городах появилось несколько русскоязычных сообщений в социальных сетях, в которых обсуждались перебои в работе, хотя неясно, насколько распространены перебои в работе GPS на местах.

GPSJam — это «ценный ресурс» для тех, кто отслеживает помехи GPS, говорит Тодд Уолтер, директор лаборатории GNSS в Стэнфордском университете. «Это хороший способ увидеть, где быстро распространяется путаница», — говорит Уолтер. Вместе с коллегами-исследователями из Стэнфорда Уолтер ранее задокументировал Как данные ADS-B можно использовать для отслеживания возмущений GNSS. Уолтер говорит, что, хотя технология работает, существуют ограничения на использование данных ADS-B для отслеживания сбоев GPS.

«Это не очень хорошо для обнаружения глушителей или слабых глушителей на других частотах», — объясняет Уолтер, добавляя, что фюзеляж может экранировать потенциальные источники блокировки, что затрудняет обнаружение небольших локальных источников блокировки GPS. «Зеленые зоны на GPSJam не обязательно свободны от каких-либо помех GPS», — добавляет он.

Нарушения GPS также могут быть Монитор из космоса. Данные предоставлены WIRED от Aurora Insight, которая использует Спутники для обнаружения возмущений GNSS, показывает увеличение мощности сигнала на востоке России в последние недели по сравнению с измерениями, проведенными в августе. «Увеличение уровня сигнала GPS может создавать помехи для некоторых типов приемников GPS», — говорят в компании, отмечая, что это явно не означает, что возникнут помехи или помехи.

На протяжении всей тотальной войны России на Украине ее силы пытались взять под контроль информационно-коммуникационное пространство. это Спутниковая система Viasat взломана Спутниковая связь была нарушена по всей Европе. Города имели Телефонное оборудование уничтожено ракетамиа на некоторых оккупированных территориях Россия владеет Попробуйте контролировать интернет в Украинеподвергая людей цензуре и слежке. (При этом это была Россия проник в беспрецедентных масштабах.)