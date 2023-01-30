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В городе проходит русский спектакль | Новости событий кино

30 января, 2023
Apollinariya Soloveva
Написанный выдающимся русским драматургом Антоном Павловичем Чеховым и поставленный австралийским театральным режиссером и педагогом Обри Меллором Муром, «Подросток Бене» был поставлен в Thrust Hall в Академии Бхартонду. Приветствуя режиссера и представляя аудиторию, директор BNA Динеш Кханна также поделился тем, как он благодарен за то, что Обри Меллор находится в городе и дает шанс жителям Лакхнау стать свидетелями его образцового руководства.

Амба Саньял (слева) и Прити Чаухан

(слева) Обри Меллор Мур (справа) Моаз Хан

(слева) Обри Меллор Мур (справа) Моаз Хан

(слева) Сабра Хабиб (справа) Сангам

(слева) Сабра Хабиб (справа) Сангам

Спектакль переведен на хинди Саброй Хабибом, поставлен начинающими артистами академии и вращается вокруг Ольги, Маши и Ирины, трех сестер семьи Прозоровых, которые ведут бесцельную жизнь после смерти отца и всегда надолго. . Поселиться в Москве, где сестры провели свое детство. Женитьба их брата на Наташе, надменной крестьянской девушке, усилила их отчаяние. Она постепенно вторгается в семейный дом, разрушая даже маленькую гавань сестер. Несмотря на свои неудачи, они решают искать цель и некоторую надежду, что также дает урок аудитории продолжать попытки найти свое предназначение в жизни. Поскольку спектакль был экранизацией русской пьесы, исполнители были замечены в традиционных костюмах. Костюмы в стиле кантри разработаны известным индийским театральным художником и художником по костюмам Амбой Саньял.
— Мы найдем ее, Агарвал.

(слева) Саурабх Мишра (справа) Шабда Раха

(слева) Саурабх Мишра (справа) Шабда Раха

(с) Аббас (справа) Абхишек

(с) Аббас (справа) Абхишек

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