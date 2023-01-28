В городе проходит русский спектакль | Новости событий кино

Написанный выдающимся русским драматургом Антоном Павловичем Чеховым и поставленный австралийским театральным режиссером и педагогом Обри Меллором Муром, «Подросток Бене» был поставлен в Thrust Hall в Академии Бхартонду. Приветствуя режиссера и представляя аудиторию, директор BNA Динеш Кханна также поделился тем, как он благодарен за то, что Обри Меллор находится в городе и дает шанс жителям Лакхнау стать свидетелями его образцового руководства.

Амба Саньял (слева) и Прити Чаухан

(слева) Обри Меллор Мур (справа) Моаз Хан

(слева) Сабра Хабиб (справа) Сангам

Спектакль переведен на хинди Саброй Хабибом, поставлен начинающими артистами академии и вращается вокруг Ольги, Маши и Ирины, трех сестер семьи Прозоровых, которые ведут бесцельную жизнь после смерти отца и всегда надолго. . Поселиться в Москве, где сестры провели свое детство. Женитьба их брата на Наташе, надменной крестьянской девушке, усилила их отчаяние. Она постепенно вторгается в семейный дом, разрушая даже маленькую гавань сестер. Несмотря на свои неудачи, они решают искать цель и некоторую надежду, что также дает урок аудитории продолжать попытки найти свое предназначение в жизни. Поскольку спектакль был экранизацией русской пьесы, исполнители были замечены в традиционных костюмах. Костюмы в стиле кантри созданы известным индийским театральным художником и художником по костюмам Амбой Саньял.

— Мы найдем ее, Агарвал.

(слева) Саурабх Мишра (справа) Шабда Раха

(с) Аббас (справа) Абхишек