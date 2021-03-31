В Городской Венгрии к некоторым “иммигрантам” относятся с уважением.

БУДАПЕШТ. С тех пор, как в начале 2015 года иммигранты с Ближнего Востока, Балкан и Африки начали пересекать границы Венгрии, премьер-министр Виктор Орбан прославил себя демоническим тревожным именем, демонизируя их.

Но есть пределы тому, как недооценивают иммигрантов в Венгрии, господин Орбан.

Известный журналист обнаружил это на прошлой неделе, когда Верховный суд Венгрии постановил, что он оскорбил достоинство нации, назвав кочевых мадьярских племен, известных своими набегами на Европу тысячу лет назад, как «вонючие» мигранты. Мадьяры поселились на территории, которая стала современной Венгрией, и это долгое время было краеугольным камнем венгерского национализма.

Ссылка на мадьяр была сделана в обзоре Арпада В. Тота за 2018 год и опубликована HVG, еженедельной газетой о текущих событиях, которая является одним из немногих оставшихся независимых источников новостей в Интернете и в печати в Венгрии. В статье г-н Тута раскритиковал венгерскую прокуратуру за отказ расследовать предполагаемое дело о коррупции, связанное с проектами, финансируемыми Европейским союзом и членом семьи г-на Орбана. Представители правоохранительных органов Венгрии заявили, что не обнаружили никаких доказательств правонарушения.

Суд постановил удалить стенограмму и публичные извинения от HVG и постановил, что двум гражданам, инициировавшим судебный процесс, был нанесен ущерб в размере около 1000 долларов.