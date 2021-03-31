В Городской Венгрии к некоторым “иммигрантам” относятся с уважением.

БУДАПЕШТ. С тех пор, как в начале 2015 года иммигранты с Ближнего Востока, Балкан и Африки начали пересекать границы Венгрии, премьер-министр Виктор Орбан прославил себя демоническим тревожным именем, демонизируя их.
Но есть пределы тому, как недооценивают иммигрантов в Венгрии, господин Орбан.
Известный журналист обнаружил это на прошлой неделе, когда Верховный суд Венгрии постановил, что он оскорбил достоинство нации, назвав кочевых мадьярских племен, известных своими набегами на Европу тысячу лет назад, как «вонючие» мигранты. Мадьяры поселились на территории, которая стала современной Венгрией, и это долгое время было краеугольным камнем венгерского национализма.
Ссылка на мадьяр была сделана в обзоре Арпада В. Тота за 2018 год и опубликована HVG, еженедельной газетой о текущих событиях, которая является одним из немногих оставшихся независимых источников новостей в Интернете и в печати в Венгрии. В статье г-н Тута раскритиковал венгерскую прокуратуру за отказ расследовать предполагаемое дело о коррупции, связанное с проектами, финансируемыми Европейским союзом и членом семьи г-на Орбана. Представители правоохранительных органов Венгрии заявили, что не обнаружили никаких доказательств правонарушения.
Суд постановил удалить стенограмму и публичные извинения от HVG и постановил, что двум гражданам, инициировавшим судебный процесс, был нанесен ущерб в размере около 1000 долларов.
Заголовок статьи, написанной г-ном Тота, который всегда был откровенным критиком г-на Урбана и его правительства, был:Венгры не воруют, они отправляются в приключенияСыграйте на венгерском слове «приключение», которое также может означать рейд.
Г-н Тута сказал, что он хотел прояснить, что в Венгрии больше нет верховенства закона при г-на Орбане, который железно держит политику страны и постоянно подрывает независимость системы правосудия. По его словам, это означает, что либеральной Европе необходимо проявлять настойчивость в борьбе с коррупцией в Венгрии.
Чтобы проиллюстрировать свою точку зрения, он использовал символ того, кого он называл «замечательными венгерскими иммигрантами» или «ворами», с которыми немецкие войска в конечном итоге столкнулись и победили в битве при Личфилде в 955 году нашей эры. В статье Тута сказал, что «европейские рыцари с широкими мечами» отвергли «правила игры и нелиберальное мировоззрение».
В поддержку решения суда низшей инстанции о том, что статья нанесла ущерб достоинству венгерской нации, Верховный суд возражал против слов “вонь” и “венгерские бандиты”, сославшись также на уничижительный оттенок слова “иммигранты”. “
Тамаш Гауди Надь, бывший крайне правый политик и поверенный, представляющий истцов по делу, Золтан Деджи и Ласло Раш Сабо, сказал в телеинтервью в пятницу, что такие «вредные, унижающие достоинство и неприемлемые» выражения повлияли на достоинство его клиентов. как представители венгерской нации, потому что осознание национализма было тесно связано с наследием мадьяр.
Г-н Тота не согласился, заявив, что суд либо «слишком потерялся в лабиринте литературного понимания», либо «они вынесли вердикт до того, как создали логику».
Дело против г-на Тота было знаменательным делом, основанным на двух юридических текстах, принятых во время пребывания г-на Орбана, которые предоставили правовое убежище венграм, которые считали, что их национальная идентичность подверглась нападкам.
Петра Бард, профессор и исследователь права Европейского Союза в Центральноевропейском университете в Будапеште и Вене, сказала, что закон создает опасный прецедент, который можно широко применить к журналистам, чьи статьи о политике были восприняты как провокационные.
Профессор Бард сказал: «Определенно существует риск того, что это будет иметь охлаждающий эффект».
Адвокат HVG Ката Нез Бозони сказала, что издатель все еще решает, подавать ли апелляцию на это решение.
Г-н Тота также сказал, что недавняя инициатива Европейского Союза, членом которого является Венгрия, по увязке финансирования из блока с верховенством закона, является долгожданной инициативой.
Он сказал: «Они не гонщики с широким диапазоном, но здесь мы определенно ощущаем некоторое давление». На вопрос, знает ли он об истцах, инициировавших судебный процесс, г-н Тота ответил, что не знает. «Не исключено, что они – авантюристы венгры», – добавил он.