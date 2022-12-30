В декабре активность в сфере услуг в России сократилась третий месяц подряд — PMI

Опрос, проведенный в пятницу, показал, что в декабре активность в российской сфере услуг снизилась третий месяц подряд, поскольку компании столкнулись со слабым потребительским спросом внутри страны, сильным инфляционным давлением и сокращением числа клиентов.

Глобальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) S&P для российских услуг упал до 45,9 с 48,3 в предыдущем месяце, опустившись ниже отметки 50, которая отделяет рост от сокращения.

В заявлении Standard & Poor’s Global говорится, что компании указали, что снижение объемов нового бизнеса было связано с состоянием экономической неопределенности и снижением покупательной способности клиентов на фоне серьезного инфляционного давления.

Ожидается, что годовая инфляция достигнет 5-7% в 2023 году, что ниже двузначных показателей этого года, но все же выше целевого показателя центрального банка в 4%.

Геополитика особенно затронула сектор услуг, поскольку западные санкции против России из-за ее действий на Украине усугубляют логистические проблемы для российских компаний.

Уверенность в деловых кругах снизилась в декабре до 45,8 с 61,3 в предыдущем месяце.

S&P Global сообщило, что глобальная экономическая неопределенность и влияние инфляции на покупательную способность клиентов значительно ослабили настроения. Настроения были на самом низком уровне с марта.

Опрос, проведенный в четверг, показал, что производственная активность в России выросла в декабре, поскольку внутренний спрос превысил падение экспортных продаж, что привело к самому быстрому ежемесячному созданию рабочих мест в секторе за более чем 21 год.

(Отчетность Александра Марроу; редактирование Хью Лоусона)