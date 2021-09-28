В дешевых Bluetooth-наушниках Skullcandy появился новый голосовой помощник

рисунок : Череп конфеты

Одна из лучших причин выбрать беспроводные наушники от Apple или Google заключается в том, что вы можете использовать постоянно слушающих голосовых помощников любой компании для управления воспроизведением музыки, не прикасаясь ни к чему. Другие беспроводные наушники требуют, чтобы вы сначала нажали кнопку, чтобы Siri или Google Assistant обратил на вас внимание, что менее удобно и почему Skullcandy представляет его голосовые команды.

Сильно ли неудобно прикоснуться к уху, чтобы щелкнуть или нажать маленькую кнопку на беспроводных наушниках? Не обязательно, но для пользователей, которым сложно заставить беспроводные наушники оставаться на месте, даже небольшое нажатие кнопки может сместить наушник, что потребует сброса, чтобы снова хорошо поместиться. Задача еще больше усложняется, если ваши руки заняты другим образом, например, вы несете продукты, спорите из-за ребенка или катаетесь на велосипеде. Звучит как небольшая функция, но наличие беспроводных наушников, которые всегда слушают голосовую команду, на самом деле невероятно полезно и законная причина выбрать наушники от Apple или Google вместо конкурентов. Для тех, у кого ограниченный бюджет, Skullcandy наконец-то предлагает эту функциональность бюджетам, которые стоят менее 100 долларов.

Доступно с сегодняшнего дняGrind Fuel за 100 долларов и Push Active за 80 долларов от Skullcandy оснащены новой функцией голосового управления Skull-iQ. Как и Apple AirPods или Google Pixel Buds, два новых дополнения к линейке Skullcandy всегда слушают голосовые команды, а не требуют, чтобы вы сначала нажимали кнопку. Это означает, что к общим функциям, таким как управление воспроизведением музыки, регулировка громкости, включение режимов окружающего звука и даже воспроизведение Spotify, можно получить доступ, как только они будут запрошены. Единственный недостаток? Вместо того, чтобы говорить «Привет, Siri» или «Привет, Google», скажите вслух «Привет, Skullcandy». Это может вызвать у вас странные взгляды – в конце концов, Skullcandy на самом деле не так хорошо известен, как Siri или Google.

Топливо Skullcandy Grind (слева) по сравнению с топливом для активной двигательной установки (справа). Последний включает в себя эластичную опору для ушей для более надежной посадки во время физических нагрузок. рисунок : Череп конфеты

Оба набора наушников также предлагают возможность настраивать, какие ярлыки запускаются при нажатии кнопок сбоку, даже используя одну в качестве удаленного спускового крючка для камеры подключенного смартфона. Также есть забавная функция обмена аудио, которая позволяет двум парам наушников, оснащенных Skull-iQ, подключаться к одному и тому же беспроводному аудиопотоку, что упрощает обмен песней или просмотр видео на одном устройстве для двоих, если они ‘ на расстоянии не более 15 футов. А для тех, кто склонен постоянно терять наушники, Skullcandy также включает функцию отслеживания плитки, которая упрощает поиск отдельных наушников.

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Что же до различий между первыми двумя парами наушников Skull-iQ? Бутоны за 100 долларов, измельчающие топливо Характерная черта В целом меньший дизайн с девятью часами автономной работы только на наушниках и дополнительным 31 часом в сочетании с зарядным чехлом, а также возможность настраивать и настраивать звуковые профили наушников с помощью бесплатного сопутствующего мобильного приложения. Push Active за 80 долларов имеет немного больший дизайн, который оправдывает себя. Срок службы батареи составляет до 10 часов на одних наушниках и еще 34 часа с зарядным чехлом. Он сочетается с регулируемым опорным кронштейном, закрывающим ухо, для более надежной и, возможно, более удобной посадки для некоторых пользователей.

Skullcandy обещает, что в Skull-iQ будет представлен в будущих обновлениях программного обеспечения, но в настоящее время он не планирует делать его таким же мощным, как Siri или Google Assistant. Итак, если у вас есть случайный вопрос, который вы хотите ответил Вы также можете попросить Skullcandy включить интеллектуального голосового помощника по вашему выбору, чтобы помочь вам.