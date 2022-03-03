В долгосрочной перспективе российская экономика будет терять почти 10% в год из-за западных санкций.

В долгосрочной перспективе российской экономике есть что терять по сравнению с Соединенными Штатами и их союзниками, чьи сокрушительные санкции после военного нападения России на Украину серьезно повлияли на торговые отношения между Москвой и Западом, говорится в отчете, опубликованном в четверг.

В совместном отчете Кильского института мировой экономики и Австрийского института экономических исследований говорится, что разделение торговых отношений означает, что в долгосрочной перспективе объем производства в России будет падать примерно на 10 процентов ежегодно. С другой стороны, союзники понесли бы гораздо меньшие потери.

Проекты были реализованы с использованием имитационной модели, которая оценивала, как долгосрочные торговые потоки изменяются при нарушении международных цепочек поставок и как это влияет на возможности роста в экономике. Однако он не моделирует краткосрочные эффекты взаимных штрафов, которые обычно приводят к потерям доходов с обеих сторон.

«Торговая война между Россией и США и их союзниками в долгосрочной перспективе серьезно повредит российской экономике», — сказал Александр Сандкамп, исследователь торговли из Кильского института.

«Хотя союзники могут пострадать довольно сильно в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе им придется опасаться только 0,17-процентного ежегодного снижения общего объема производства, если модель будет смоделирована».

Российская экономика страдает после того, как США и их союзники ввели санкции против Москвы, поскольку она усилила атаки на украинские города. Карательные меры Запада направлены на то, чтобы парализовать российскую экономику и заморозить активы олигархов из ближайшего окружения президента Владимира Путина.

Европейские страны закрыли свое воздушное пространство для российских частных и коммерческих самолетов, а некоторым российским банкам также был запрещен вход в глобальную финансовую сеть Swift. Минфин США запретил американцам заключать сделки с Банком России, Российским фондом прямых инвестиций и Минфином страны.

Центральный банк России В понедельник он ввел контроль за движением капитала и более чем удвоил процентные ставки до 20 процентов, самого высокого уровня почти за два десятилетия, чтобы поддержать валюту. Банк России также ограничил перечисление купонных выплат держателям иностранных рублевых облигаций и оставил Московскую биржу закрытой на четвертый день.

В четверг и Fitch Ratings, и Moody’s Investors Service понизили суверенный кредитный рейтинг России до «мусорного», поскольку санкции США и Европейского союза усилили давление на экономику. В то время как ЕС отказал России в доступе к рынкам капитала, понижение рейтингов затруднит для России и российских компаний привлечение финансирования по всему миру.

Причина, по которой Россия страдает от более серьезных экономических последствий, чем Запад, заключается в ее сильной зависимости от Соединенных Штатов и их союзников в вопросах торговли. В 2020 году на ЕС приходилось 37,3% внешней торговли России, но только 4,8% внешней торговли ЕС приходилось на Россию.

Если учесть еще и внутриевропейскую торговлю, то доля России будет еще меньше. Согласно отчету Кильского института, барьеры для импорта, введенные союзниками, нанесут России больший ущерб, чем барьеры для экспорта.

сказал Габриэль Фельбермайр, директор Австрийского института экономических исследований.

Воздействие санкций также неравномерно распределяется между союзниками. В докладе говорится, что страны Восточной Европы, такие как Литва, в долгосрочной перспективе столкнутся с падением производства на 2,5%, Латвия — на 2% и Эстония — на 1,1%.

С другой стороны, в Германии и Австрии сокращение ВВП составит 0,4% и 0,3% соответственно. В отчете говорится, что Соединенные Штаты понесут убытки всего в 0,04 процента.

Обновлено: 03 марта 2022 г., 11:40