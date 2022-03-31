В Донецкой армии заявили, что эвакуационная колонна направляется в сторону Мариуполя

73-летняя Раиса Махновец и ее мать Евния Хоменко, 94 года, в своем семейном доме в Сакраменто. (Омар Хименес/CNN)

Даже когда начали падать бомбы, Евния Хоменко не хотела покидать свой дом в Киеве, Украина. «Я лучше умру там», — сказал 94-летний мужчина. Но в конце концов этого стало слишком много, и дочь убедила ее покинуть дом, который она знала всю свою жизнь.

Когда Хоменко была ребенком, она пережила Великий украинский голод, унесший жизни миллионов людей во главе с Иосифом Сталиным. Спустя годы она бежала из дома во время Второй мировой войны, когда Адольф Гитлер напал на ее страну. Теперь ей снова пришлось бежать из-за вторжения, спровоцированного президентом России Владимиром Путиным.

Она сказала CNN, что российские атаки напомнили Хоменко о бомбардировках, стрельбе и насилии Второй мировой войны.

Бомбы были тогда, как и сейчас, неожиданными, и она помнила, что никуда от них не бежала. По ее словам, Хоменко вернулась в Киев после Второй мировой войны, чтобы помочь восстановить главную площадь города. Теперь она беспокоится, что город никогда не будет прежним — и что он может никогда не вернуться, учитывая ее возраст.

Эта участь беспокоит и ее 73-летнюю дочь Раису Махновец. Сквозь слезы она рассказала CNN, как трудно было заставить ее мать уехать из Киева, и как их попытки сделать это быстро превратились в «фильм ужасов».

У них не было другой семьи в городе, и сначала они провели два дня в бомбоубежище, а затем попытались бежать из страны на поезде. Станция была наводнена другими, пытающимися сделать то же самое.

«Я не мог поверить, что это действительно происходит. На вокзале было страшно, — сказал Махновец, говоря по-русски, как это делают многие украинцы, и переведенный CNN. — Много людей с детьми и их вещами, действительно страшно. Первый поезд ушел без нас, потом второй. Ночью там было очень холодно. Были даже новорожденные».

По словам Махновца, на то, чтобы добраться из Киева во Львов, в западной части Украины, а затем полностью покинуть страну, ушло около 20 часов. Затем она и ее мать смогли поехать в Соединенные Штаты по визе, которую они получили много лет назад. Они познакомились в Сакраменто с пятью поколениями своих семей, как прабабушка и прабабушка.

В Сакраменто Хоменко заметил умиротворение в калифорнийском воздухе.

«Больно на душе, за мой дом, где я живу. Но здесь тихо, я ничего не слышу. У меня есть дом, и я хочу домой. Я хочу быть в своем доме, но обстоятельства заставили нас приехать сюда. Просто иди куда надо, чтобы не пришлось видеть войну.

Хоменко говорила, что ее чувства теперь были знакомы тем, кто был в ее жизни, но в молодости она не так хорошо понимала войну, как сейчас.

Затем она сказала CNN: «Желаю вам хорошей жизни и не терпеть того, что пришлось пережить нам. Желаю дружбы между нами и всеми народами».

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