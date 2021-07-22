В допинговом скандале Россия делает ставку на «почетную капитуляцию»

«Мы приняли почетную капитуляцию – соревноваться без знания и гимна», – сказал он. «Все могло быть намного хуже».

«Конфликт заморожен», – говорит спортивный обозреватель независимого радио «Эхо Москвы» Алексей Доново, используя термины, напоминающие о застойной борьбе на постсоветском пространстве.

Наблюдатели говорят, что вместо того, чтобы начать атаку, Москва занята смягчением последствий удара по своей репутации.

России запретили участвовать в летних Олимпийских играх в Токио, и это решение было принято в связи с разоблачением в 2015 году того, что официальные лица скрывали распространенность употребления наркотиков среди спортсменов.

У Москвы репутация агрессивной защиты своего места на мировой арене, но в неприятный многолетний допинговый скандал в этом виде спорта она ведет другую игру.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) запретило России на четыре года участвовать в крупных спортивных мероприятиях в 2019 году после того, как выяснилось, что официальные лица манипулировали данными, чтобы скрыть положительные результаты тестов.

Спортивный арбитражный суд (CAS) снизил запрет на въезд в Россию с четырех до двух лет в декабре 2020 года, и чистые спортсмены могут соревноваться под нейтральным флагом.

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков не стал критиковать запрет в интервью AFP, сказав лишь, что сожалеет, что он распространяется и на президента Владимира Путина, присутствующего на мероприятиях.

Контролируемые Кремлем средства массовой информации – которые часто усиливают официальные утверждения о том, что запрет является западным заговором с целью маргинализации России – чрезвычайно умалчивают о полемике перед играми.

Путин тоже. В письме в конце июня российским спортсменам, направляющимся в Токио, он не упомянул об официальном комментарии.

усилия по реформированию

Хотя сборной России не будет в Токио, там будет 335 спортсменов-уборщиков, что сделает ее одной из крупнейших олимпийских делегаций.

Если бы они были на подиуме, они бы услышали не гимн России, который тоже запрещен, а музыку Чайковского.

Аналитики считают, что МОК не ответил на призывы к ужесточению санкций и запрету в отношении россиян в целом.

«Невозможно представить, что Россия, Франция, Великобритания, США, Китай или Норвегия будут исключены из олимпийского движения, потому что олимпийское движение также зависит от них», – сказал Дурново.

Он сказал, что МОК вместо этого предпочел «смягчить» воздействие санкций.

Россия пропустит зимние Олимпийские игры в Пекине в следующем году, а также чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.

Но Международная федерация волейбола (FIVB) подтвердила в июне, что Россия примет чемпионат мира 2022 года.

FIVB заявил, что «юридически и практически невозможно» провести турнир в другом месте.

Между тем, послания России внешнему миру ясны: мы меняемся.

Одно из примечательных усилий – реформы внутри российского антидопингового агентства, которые оказались в центре скандала, хотя и с переменным успехом.

«Это указывает на то, что динамика будущего будет больше соответствовать международным стандартам», – сказал Лукас Оппен, профессор Парижского Нантерского университета и писатель о спорте и политике в России.

Престиж “потерял доверие”

Однако похоже, что последствия скандала будут беспокоить Россию еще долгие годы.

«Круги власти только пытаются минимизировать ущерб», – сказал Олег Келдюшов, научный сотрудник Московской Высшей школы экономики.

«Общественный авторитет российского спорта был подорван, и в конечном итоге вся отрасль потеряла доверие», – сказал он.

Более 10 лет назад Россия приняла решение улучшить свою репутацию с помощью спорта, в результате чего в России будут проходить чемпионат мира по легкой атлетике в 2013 году, зимние Олимпийские игры в 2014 году и чемпионат мира по футболу 2018 года.

«Черным по белому было написано, что спорт должен использоваться для улучшения имиджа России», – сказал тогда Обин.

Но после допингового скандала, по его словам, доверие между Кремлем и международными спортивными регуляторами подорвано.

«Сегодня очевидно, что, когда мы думаем о спорте и России, мы думаем о допинге».