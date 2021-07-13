В Дубае открывается бассейн глубиной 200 футов с подводным «затопленным городом»

В Дубае уже находится самое высокое здание в мире. Теперь он может претендовать и на самый глубокий бассейн для дайвинга в мире. Дип Дайв Дубай Он открылся 7 июля, всего через 10 дней после того, как он был назван Книгой рекордов Гиннеса самым глубоким бассейном для дайвинга в мире. Новый крытый бассейн имеет глубину примерно 200 футов и вмещает примерно 3,7 миллиона галлонов воды. Здесь также находится большой подводный аттракцион, напоминающий «тонущий город», который дайверы могут исследовать самостоятельно или с гидом. Аттракцион открыт для путешественников от 10 лет, в том числе впервые в маске и танке.

Новый вертикальный бассейн для дайвинга Дубая с граффити, обветшалыми фасадами и большим портретом Мэрилин Монро, висящим на стене, содержит остатки затерянного затопленного города. Здесь есть жилой дом и библиотека – даже аркада со старинным Pac-Man, настольным футболом и бильярдным столом.

Что касается размеров затопленного города, то, согласно сайту, необходимо несколько погружений, чтобы полностью его изучить. Новички могут погружаться на глубину до 40 футов, а те, у кого есть сертификаты, могут исследовать весь бассейн либо с гидом, либо самостоятельно. Сертифицированные дайверы также могут заниматься «фридайвингом» – погружением без баллона с использованием только дыхания – при подключении к фиксированной линии всплытия. Также доступны курсы для обучения дайверов новым навыкам. Бронирование только по приглашениям. Актер и рэпер Уилл Смит написал о своем визите в Instagram, который лайкнули более 3 миллионов раз за четыре дня. Публичные бронирования откроются в конце июля на сайте компании. Цены начинаются от 800 дирхамов ОАЭ (218 долларов США).

Дайвинг в бассейне имеет много преимуществ по сравнению с океаном. Для начала контролируются погодные и водные условия. Здесь нет течений или бурного моря, а снорклинг не отменяют из-за непогоды. Вода в бассейне может быть хорошо освещена даже на небольшой глубине. Новый бассейн в Дубае имеет 156 огней, расположенных по всему бассейну, а температура воды поддерживается на уровне 86 градусов по Фаренгейту.

В Deep Dive Dubai, вертикальном бассейне высотой 196 футов, который открылся на прошлой неделе, есть звуковая и декоративная подсветка. Предоставлено Deep Dive Dubai

Однако здесь нет живой морской флоры и фауны, включая коралловые рифы, которые обычно являются важной частью рекреационного дайвинга. Но это не портит сделку для проживающего в Дубае американца Кайла МакГи, который имеет 15-летний опыт дайвинга в таких местах, как Египет, Мадагаскар и Галапагосские острова. Фактически, он очень рад попробовать это. «Когда мы ныряем, мы часто сосредотачиваемся на морской жизни, и было бы неплохо попробовать несколько необычных подводных занятий, не беспокоясь о том, чтобы обнаружить рыбу», – сказал он. «Я думаю, что это был бы особенно отличный способ попрактиковаться в поддержании плавучести, играя в веселые игры и исследуя».

Гипербарический зал откроется позже в этом году, как и ресторан, где посетители могут смотреть в бассейн, пока дайверы плавают. Предоставлено Deep Dive Dubai

Новейшие достопримечательности Дубая также привлекают неопытных дайверов. Телекомментатор Линдси Мейерс хочет научиться нырять, но находит «неизвестное» в открытом океане ужасающим. «Мне определенно было бы удобнее научиться нырять в бассейн», – сказала она. «Этот бассейн великолепен, потому что он ведет ребенка к окончательному погружению в океан». Лего Чериан из соседней страны Оман согласился. Он хочет нырнуть, но в прошлом отказался от этого из-за своего хронического астматического состояния. Но его интересует Deep Dive Dubai, потому что он предпочитает «нырять в бассейне, а не в океане» – по крайней мере, сначала.

Одновременно с открытием Deep Dive Dubai Абдулла Бин Хабтур, официальный представитель Deepdive Dubai, сказал, что новый бассейн является инвестицией в растущие секторы спортивной культуры и приключенческого туризма в Дубае. Это также еще одно рекордное архитектурное достижение для Дубая, который включает в себя весь мир:

Рекордный торговый центр Dubai Mall также является домом для крупнейшего в мире торгового аквариума, где посетители могут заняться сноркелингом и нырять с акулами. Джузеппе Какс | AFP | Getty Images