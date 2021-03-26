В Египте столкнулись поезда, погибли не менее 32 человек

КАИР. В пятницу на юге Египта произошло столкновение двух поездов, в результате чего погибли по меньшей мере 32 человека и были ранены 90 человек в последней катастрофе, обрушившейся на железнодорожную систему, которая давно страдает от аварий, плохого обслуживания и бесхозяйственности.

Не сразу стало ясно, подозревали ли власти инцидент в саботаже. Но Национальное управление железных дорог заявило, что кто-то активировал экстренные тормоза на некоторых вагонах одного из поездов, в то время как другой приближающийся поезд столкнулся, в результате чего два пассажирских вагона перевернулись.

Десятки машин скорой помощи прибыли на место происшествия недалеко от города Сохаг на Ниле, в шести часах езды к югу от Каира. На видео, снятом пассажиром и размещенном в сети, была запечатлена лихорадочная сцена внутри автомобиля, где люди оказались в ловушке.

Он услышал крик одного из пассажиров: «Спасите нас». «Мы не можем выводить людей».

Президент Абдель Фаттах Ас-Сиси пообещал в сообщении на своем веб-сайте Официальная страница в Твиттере Наказать виновных. «Боль в наших сердцах сегодня усилит нашу решимость положить конец таким бедствиям», – сказал он.