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В Египте столкнулись поезда, погибли не менее 32 человек

26 марта, 2021
Toma Kulikov

КАИР. В пятницу на юге Египта произошло столкновение двух поездов, в результате чего погибли по меньшей мере 32 человека и были ранены 90 человек в последней катастрофе, обрушившейся на железнодорожную систему, которая давно страдает от аварий, плохого обслуживания и бесхозяйственности.

Не сразу стало ясно, подозревали ли власти инцидент в саботаже. Но Национальное управление железных дорог заявило, что кто-то активировал экстренные тормоза на некоторых вагонах одного из поездов, в то время как другой приближающийся поезд столкнулся, в результате чего два пассажирских вагона перевернулись.

Десятки машин скорой помощи прибыли на место происшествия недалеко от города Сохаг на Ниле, в шести часах езды к югу от Каира. На видео, снятом пассажиром и размещенном в сети, была запечатлена лихорадочная сцена внутри автомобиля, где люди оказались в ловушке.

Он услышал крик одного из пассажиров: «Спасите нас». «Мы не можем выводить людей».

Президент Абдель Фаттах Ас-Сиси пообещал в сообщении на своем веб-сайте Официальная страница в Твиттере Наказать виновных. «Боль в наших сердцах сегодня усилит нашу решимость положить конец таким бедствиям», – сказал он.

Столкновение произошло в то время, когда Египет столкнулся с серьезным кризисом на Суэцком канале, когда грузовое судно на несколько дней остановило движение на одном из кораблей в мире. Основные способы доставки.

У шатких железных дорог в Египте ужасные показатели безопасности: аварии, пожары и столкновения на перекрестках со смертельным исходом. В 2002, Самая страшная железнодорожная катастрофа в стране Более 300 человек погибли в результате пожара в экспрессе, следовавшем в Каир из южного Египта.

По меньшей мере 20 человек погибли и десятки получили ранения в 2019 году, когда Поезд сталкивается с платформой На главном вокзале Каира, что привело к пожару. год назад , Пригородный поезд и грузовой поезд В дельте Нила к северу от Каира погибли по меньшей мере 12 человек.

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В 2017 г. Два поезда разбились возле порта Александрия, Погибло не менее 37 человек и более 100 ранено.

Государственное статистическое агентство сообщило о 10 965 железнодорожных авариях с 2010 по 2015 год. 2008 и 2017 гг.. 1793 железнодорожных происшествия, зарегистрированных в 2017 году, были самым большим числом несчастных случаев в стране за последние 15 лет.

Хотя расследования и расследования часто проводятся после аварий, мало что было сделано для решения давних проблем. После одного краха в 2018 году Сиси заявил, что правительству не хватило почти 14 миллиардов долларов, необходимых для ремонта ветхой железнодорожной системы.

Анна Шаффин предоставила репортаж из Лондона.

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