В Израиле открыты новые свитки Мертвого моря – первое подобное открытие за 60 лет – археология

Во вторник Управление древностей Израиля сообщило об открытии новых частей Свитка Мертвого моря путем всестороннего обследования каждого укромного уголка, закоулка и уголка Иудейской пустыни. Это первая новая катушка, обнаруженная почти за 60 лет.

Управление древностей заявило, что рукопись, написанная в основном на греческом языке, содержит части книги двенадцати молодых пророков, в том числе Захарии и Наума.

Новое открытие, вероятно, является недостающей частью Малого свитка пророков, обнаруженного в 1952 году, который включает пророчество Михея о конце дней и восхождении правителя из Вифлеема.

Еще одним особенно захватывающим открытием в ходе исследования было нечто совершенно иное: возможно, самая старая сохранившаяся корзина в мире.

Корзина из плетеного тростника – в комплекте с крышкой, не меньше – была изготовлена ​​более 10 500 лет назад на основе радиоуглеродного датирования профессора Элизабетты Буррито из Научного института Вейцмана в Реховоте, по данным IAA. Это период неолита, который предшествовал появлению керамики в регионе (керамика возникла в Восточной Азии намного раньше).

Скелет девочки или мальчика, закопанный в тряпку, возрастом 6000 лет. Эмиль Аль-Аджам, Управление древностей Израиля

Также был обнаружен тайник с монетами Бар-Кохбы. Сиона, Израильское управление древностей

Как и поздние свитки, корзина пережила все эти годы из-за наблюдаемой жары и засухи в ее месте: пещерах Мурабба в заповеднике Нахаль Даридж. Кроме того, он был большим, вместимостью от 90 до 100 литров, что показало археологам, что оно могло использоваться для хранения. Однако внутри не было никаких останков, указывающих на то, что он мог хранить.

Ассоциация сообщила, что подростки нашли корзину в Военной академии Нови Пратт.

Статьи по Теме

Геодезисты также обнаружили останки мумифицированной мумии ребенка, возможно девочки, завернутые в кусок ткани, как если бы на него или на нее накинули одеяло. Завершенное волосами тело датируется примерно 6000 лет назад, до появления свитков около четырех тысяч лет. Ребенку, скрученному в позе эмбриона, по-видимому, от 6 до 12 лет, согласно первоначальному обследованию, проведенному доктором Хелой Мэй из Тель-Авивского университета.

Кроме того, археологи нашли тайник с монетами времен злополучного восстания Бар-Кохбы против римлян в 133–135 годах нашей эры. На монетах изображены типичные для того времени символы, такие как арфа и финиковая пальма.

Работая в трех группах под руководством официальных представителей Управления древностей Израиля Урии Амихая, Хагая Хаммера и Хаима Коэна, исследователи также обнаружили наконечники стрел, копья, тканые ткани, сандалии и даже гребни от вшей времен революции.

В пещерных ящиках также была найдена корзина возрастом 10 500 лет. Янив Берман, Управление древностей Израиля

Пещера Ужаса

В Свитки Мертвого моря Он был написан примерно с третьего или второго века до нашей эры до первого века нашей эры, хотя кто этого не знает. Лишь немногие из почти 900 были найдены в той или иной форме. Остальное повреждено и фрагментировано. Тем не менее изучение рукописей оказалось возможным, в том числе благодаря кропотливой реставрации. Теперь мы знаем, что он содержит самые старые известные копии многих библейских текстов, религиозных апокрифов, мистических комментариев и рукописей.

Это подтверждает теорию о том, что рукописи были написаны не одним человеком, некоторые на иврите, некоторые на арамейском, а некоторые на греческом. Ассоциация сообщила, что самый последний найденный свиток или, скорее, его части написаны на греческом языке.

Возможно, как это ни парадоксально (с нашей постмодернистской точки зрения), учитывая, что «секта рукописей» – загадочные авторы по крайней мере некоторых рукописей – обладают чувством праведности по сравнению со злом мира и вынашивают ужасающие видения среди недавно обнаруженных частей характерного голуби из Книги Захарии:

Часть двенадцати второстепенных книжных катушек Пророков, сфотографированных в лабораториях Управления древностей Израиля. Изображение контролирует состояние прокрутки. Чай Халеви, Управление древностей Израиля

Торжественное открытие секции свитков в Лаборатории консервации Управления древностей Израиля. Чай Халеви, Управление древностей Израиля

Вот что вы должны делать: Говорите друг с другом правду и добивайтесь истинной справедливости и совершенства в своих воротах. Не изобретайте зла друг против друга и не любите лжесвидетельство, потому что все эти вещи, которые Я ненавижу, – говорит Господь. .

По иронии судьбы, свиток с этими стихами, призывающими к дружелюбию, был найден в так называемой «пещере ужаса», сообщила Израильская ассоциация древностей. Он назван так потому, что при первых раскопках в 1950-х годах археологи нашли скелеты 40 мужчин, женщин и детей, укрывшихся здесь во время восстания Бар-Кохбы. Остатки римского лагеря были найдены на вершине скалы, на которой покоится пещера. Отсутствие следов насилия на скелетах заставило археологов предположить, что римляне просто окружали пещеру, пока мятежники внутри не поддавались жажде или голоду.

Само собой разумеется, что римляне не удосужились штурмовать пещеру, потому что, чтобы добраться до нее, нужно приземлиться на высоте 80 метров (260 футов) от вершины утеса. Управление древностей просит обратить всеобщее внимание на то, что ходить туда на какое-то время запрещено, чтобы вы не упали насмерть в пустынных долинах внизу.

Прочесывая пустыню

Генеральный директор Израильской ассоциации древностей Исраэль Хассон объяснил, что эти необычные открытия были сделаны в ходе огромной миссии по поиску древностей с доисторических времен и эпохи Торы до воровской. Разграбление древностей – большая проблема во всем мире: в январе власти арестовали А. Кэш записи тысяч ценностей В Тель-Авиве.

Национальный проект по прочесыванию всех пещер и долин Иудейской пустыни начался в 2017 году как проект Управления древностей Израиля в сотрудничестве с штабным офицером Департамента древностей гражданской администрации на Западном берегу и финансируется Министерством. по делам Иерусалима и наследия.

Пещера 52 в Кумране Смерть Миллрода

Из всех сотен найденных свитков только три являются относительно полными, в зависимости от определения термина «завершенный». Остальные ученые оценивают около 25000 объектов, и прилагаются огромные усилия, чтобы попытаться восстановить тексты из фрагментов с использованием новейших технологий.

Кстати, на что IAA указала, что, хотя новая рукопись в основном написана на греческом языке, имя Яхве появляется древними еврейскими буквами, типичными для периода Первого Храма.

Кстати, поиск тоже изощренный. На данный момент, по заявлению Управления древностей, обследовано около 80 километров пустынных пещер, в том числе с использованием дронов для достижения особенно труднодоступных мест.

С тех пор, как бедуинский пастырь обнаружил первые рукописи в 1947 году, эти древние тексты произвели революцию в наших знаниях об иудаизме Второго Храма и о многих группах и сектах, из которых в конечном итоге возникли раввинистический иудаизм и христианство. И если есть чему-то наверняка, чему нас научили свитки Мертвого моря, так это тому, что когда они были написаны, текст, который, как мы полагаем, является Ветхим Заветом, еще не был завершен. Так же, как это не было ритуалом еврейского поклонения, и чтобы не ввести вас в заблуждение текстом Захарии, Наум также сказал в недавно обнаруженной книге:

«Горы дрожат от него, холмы тают, и земля отворачивается от его лица, и мир, и все, кто в нем живет. Кто устоит перед его гневом? Кто вытерпит в ярости его гнева?