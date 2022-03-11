В Индиан-Уэллсе звезды украинского тенниса вышли на корт

«Я помню, как все объединились, и я помню, что мы сменили правительство, и то, что парень решил, что он, наконец, после восьми лет, что мы хотим к нему присоединиться, я думаю, это огромная ошибка», — сказал Костюк. Обращение к президенту России Владимиру Путину.

Костюк и Жаневская, родители которых остались в Одессе, заявили, что разочарованы тем, что российские футболисты не выразили сожаления по поводу их прямого вторжения.

Русско-украинская война: что нужно знать Карточка 1 из 4 На земле. Обеспокоенные местным сопротивлением, российские войска усилили бомбардировки Украины, нанося удары по аванпостам, расположенным далеко от линии фронта. Спутниковые снимки конвоя к северу от Киева показывают, что Россия перегруппировывает свои силы, чтобы начать там новое наступление. Иранская ядерная сделка. Официальный представитель ЕС заявил, что переговоры о возобновлении соглашения 2015 года зашли в тупик после вторжения. Россия, подписавшая соглашение, попыталась использовать окончательное одобрение соглашения как средство ослабления санкций, введенных из-за войны.

«К сожалению, ни один из российских теннисистов не пришел ко мне, чтобы сказать, что сожалеет о том, что их страна сделала со мной», — сказал Костюк, подчеркнув, что в Украине особенно много жертв среди гражданского населения. «Один игрок написал мне, и еще один игрок пришел, и мы поболтали, но я никогда не слышал, чтобы кто-то сожалел об этом, и я никогда не слышал, чтобы кто-то не поддерживал то, что происходит. Меня это шокирует, потому что вы не Мне не нужно вмешиваться в политику или глубокие дела. Быть просто человеком».

Костюк сказала, что ей было «больно» видеть российских игроков, когда она приехала на BNP Paribas Open. «Я ничего не могу сказать о белорусских игроках, потому что они не являются частью этого», — сказала она. Они жертвы в этом, и все они пытаются быть хорошими. Но видеть парней на месте мне действительно больно. Видя, что у них есть единственная проблема, это невозможность перевести деньги или вещи, вот о чем они говорят, это как, я не знаю, это неприемлемо для меня».

Костюк — одна из четырех украинок, игравших в одиночном разряде в Индиан-Уэллсе. Остальные — под номером 12 Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Диана Ястремская, которые бежали из Одессы вскоре после начала войны со своей 15-летней сестрой Иваной и пересекли границу с Румынией, оставив отца Александра и мать. , Марина, в Украине на берегу напротив Дуная.

«Мой отец обычно говорил мне: «Ну, теперь у тебя есть ответственность перед собой; «Она твоя младшая сестра, и теперь ты должен строить свое будущее, потому что никогда не знаешь, чем закончится эта война», — сказала 21-летняя Ястремская в интервью Tennis Channel в четверг.

«Теперь я понимаю его слова, когда он сказал: «Теперь ты начнешь свою собственную войну», — добавила Ястремская. — Теперь я понимаю, как это сложно, как трудно пересечь границу и увидеть своих родителей по ту сторону». реки».