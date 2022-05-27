В Индии наказали бюрократическую пару за буйство собак, выгуливающих на стадионе | Новости

Высокопоставленный чиновник и его жена переехали в противоположные концы страны после того, как в сообщении говорится, что спортивная площадка была закрыта, чтобы они могли выгуливать свою собаку.

Индийское правительство распорядилось о переселении бюрократической пары в противоположные концы страны после возмущения сообщением в СМИ о том, что они заставили спортивный стадион в столице закрыться досрочно, чтобы выгулять свою собаку.

Министерство внутренних дел Индии в четверг переместило Санджива Хайрвара, старшего бюрократа в правительстве штата Дели, в Ладакх в Кашмире, управляемом Индией, а его жену, Ринку Догу, секретаря в правительстве Дели, отправили в крайний северо-восточный штат Аруначал-Прадеш. . По официальному заказу.

Расположенный в восточной и западной оконечностях Гималаев, расстояние между новыми назначениями бюрократической пары составляет около 3200 километров (2000 миль) — 65 часов езды, согласно Google Maps.

Перемещение бюрократов в Индии часто следует за обвинениями в неправомерных действиях против них и рассматривается как «карательная работа».

Приказ министерства поступил после того, как в социальных сетях поднялся шум, вызванный сообщением The Indian Express, в котором говорилось, что спортсмены и тренеры на стадионе Theagraj в индийской столице, который был построен для Игр Содружества 2010 года, должны были усыпить ранним вечером, чтобы Хайрвар мог гуляй с его собакой..

Индийский экспресс отчет Загрузите фотографию Хайрвара и Доджи, выгуливающих свою собаку на дорожке стадиона.

Индиан Экспресс посетил #ThyagrajStadium Три раза за последние семь дней он наблюдал, как смотрители стадиона идут к трассе около 18:30, насвистывая и следя за тем, чтобы стадион был очищен к 19:00. ✍️ Встроить твит Читать: https://t.co/emfbuM67FG pic.twitter.com/bpUfo7PL3E — Экспресс Спорт 26 мая 2022 г.

Харвар сказал, что «иногда» брал своего питомца на прогулку по стадиону, но отрицал, что это было нарушением режима тренировок спортсменов.

«Я не буду просить ни одного игрока покинуть стадион, которому он принадлежит», — цитирует его газета. «Даже если я прихожу, я иду после того, как стадион должен закрыться».

Заместитель главного министра Дели заявил в четверг, что власти приказали всем спортивным сооружениям в городе оставаться открытыми для использования спортсменами до 22:00.

Правительство потратило несколько миллиардов долларов на новые объекты для Игр Содружества 2010 года, которые остаются крупнейшим спортивным мероприятием, проводимым Индией. Игры также попали в заголовки из-за обвинений в коррупции против чиновников Министерства спорта.

Большинство игровых площадок все еще работают — некоторые из них иногда используются для других мероприятий, таких как политические митинги или концерты, — и правительство тратит на их содержание большие суммы.

Отчет Indian Express вызвал бурную реакцию со стороны политических лидеров и пользователей социальных сетей.

«Какое странное злоупотребление властью, когда спортсмены вынуждены заканчивать тренировку досрочно, потому что правительственный чиновник должен выгуливать свою собаку. Жалко!», — написал в Twitter Гаурав Пандей, член главной оппозиционной партии «Конгресс».

Интернет-контрабандисты поспешили указать, что новые квесты пары славятся своей природной красотой и предлагают широкие возможности для выгула собак. Многие также задавались вопросом, куда пойдет собака.

«С другой стороны, куда бы ни пошла собака — Ладакх или Аруначал — будет достаточно места для передвижения и прогулок… без необходимости закрывать стадион», — говорится в твите.