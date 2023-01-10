В Индонезии произошло землетрясение силой 7,6 балла, и предупреждение о цунами было снято.

ДЖАКАРТА (Рейтер) — Землетрясение силой 7,6 балла произошло во вторник в Индонезии у островов Танимбар, в результате чего запаниковавшие жители этого района покинули свои дома, хотя предупреждение о цунами было снято через три часа, а первоначальные сообщения указывали на ограниченный ущерб.

Острова Танимбар представляют собой группу из примерно 30 островов в провинции Малуку на востоке Индонезии.

После мощного землетрясения, которое также ощущалось в некоторых районах Северной Австралии, было зарегистрировано не менее четырех афтершоков.

Представители агентства по чрезвычайным ситуациям Индонезии заявили, что по меньшей мере 15 домов и два школьных здания были повреждены, а один человек получил ранения после того, как люди почувствовали сильное землетрясение в течение 3-5 секунд.

Геофизическое агентство страны сообщило, что землетрясение силой 7,5 балла по шкале Рихтера произошло на глубине 130 километров в 2:47 по местному времени (17:47 по Гринвичу в понедельник). Предупреждение о цунами было снято в 5:43 утра.

Председатель BMKG Двикорита Карнавати заявила на пресс-конференции, посоветовав людям, живущим недалеко от побережья, продолжать свою деятельность.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал магнитуду землетрясения 7,6 балла после того, как первоначально сообщил о ней как 7,7. Геологическая служба США также оценила его магнитудой 7,6.

BMKG сообщила, что произошло четыре подземных толчка, самый сильный из которых имел магнитуду 5,5.

Индонезия находится на вершине так называемого Тихоокеанского огненного кольца, что делает ее одним из самых сейсмически активных регионов мира, подверженных частым землетрясениям.

В ноябре прошлого года в самой густонаселенной провинции Индонезии Западная Ява произошло землетрясение магнитудой 5,6, в результате которого были разрушены дома и погибло более 300 человек.

Дополнительные отчеты Ананды Терезии и Гаятри Суройо в Джакарте и Аканкши Кхуши в Бангалоре; Под редакцией Сандры Малер, Эда Дэвиса и Раджу Гопалакришнана

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