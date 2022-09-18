В Иране растет гнев из-за смерти женщины после хиджаба

Молодая женщина умерла в заключении полиции нравов

Иран видит уличные протесты и гнев в социальных сетях

Правительство отрицает, что Махса Амини был избит

ДУБАЙ (Рейтер) — В воскресенье протесты продолжились, и #MahsaAmini стал одним из самых популярных хэштегов в Твиттере на фарси, поскольку иранцы были возмущены смертью молодой женщины, задержанной полицией по нравам со строгими правилами ношения хиджаба.

22-летняя Амини скончалась в пятницу после того, как впала в кому после ареста в Тегеране в начале недели. Дело проливает свет на права женщин в Иране.

Полиция опровергла распространенные в социальных сетях подозрения в том, что ее избили, заявив, что она заболела во время ожидания вместе с другими задержанными женщинами. Читать далее

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

«Власти заявили, что моя дочь страдает хроническими заболеваниями. Я лично отрицаю такие утверждения о том, что у моей дочери хорошее здоровье и у нее нет проблем со здоровьем», — заявил в воскресенье отец Амини прореформенному новостному сайту Emtadaq.

Согласно онлайн-видео, в воскресенье сотни протестующих собрались вокруг Тегеранского университета и скандировали «Женщина, жизнь, свобода».

Рейтер не смог проверить запись.

Согласно иранскому исламскому законодательству, женщины обязаны покрывать волосы и носить длинную свободную одежду. Виновникам грозят публичные выговоры, штрафы и арест. Но в последние месяцы активисты призвали женщин снять никаб, несмотря на репрессии со стороны бескомпромиссных правителей за «аморальное поведение».

хэштег хирург

К полудню воскресенья персидский хэштег #MahsaAmini набрал 1,63 миллиона упоминаний в Твиттере.

Амини была из Курдистана, где в субботу также прошли акции протеста, в том числе похороны в ее родном городе Сакказ.

В Иране проживает от 8 до 10 миллионов курдов. Революционная гвардия Ирана десятилетиями подавляла беспорядки в курдских районах страны, а бескомпромиссная судебная система приговаривала многих активистов к длительным срокам тюремного заключения или смертным приговорам. Читать далее

Полиция подавила демонстрации в Сакказе. Судя по размещенным в сети видеороликам, по меньшей мере один мужчина получил удар по голове. Агентство Reuters не смогло проверить подлинность видео.

Бехзад Рахими, член парламента от Сакеза, сообщил полуофициальному информационному агентству ILNA, что на похоронах несколько человек получили ранения. «Один из них был доставлен в больницу Сакказ после удара мячом по кишечнику», — добавил он.

Курдская правозащитная группа Hengau заявила, что в Сакказе 33 человека получили ранения. Агентство Reuters не смогло независимо подтвердить эту цифру.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Репортаж из отдела новостей Дубая. Монтаж: Эндрю Коуторн и Фрэнсис Керри.

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.