В иранском ударном беспилотнике были обнаружены детали более десятка американских компаний.

Россия сосредоточила наступление в направлениях Лиман, Пакмут и Авдеевка на востоке Украины, говорится в сообщении Генштаба ВСУ в среду.

«Пытается улучшить тактическую обстановку на губянском направлении», — добавили в Генштабе.

«На Кубянском и Лиманском направлениях из танков и полномасштабной артиллерии обстреляно 15 населенных пунктов», — сообщили в Генштабе.

Кубянск в Харьковской области и Лиман в Донецкой области были освобождены украинскими войсками в конце сентября.

«В направлении Пакмута и Авдовки обстрелу подверглись районы более 30 населенных пунктов», — добавили в ведомстве.

Государственная пограничная служба Украины сообщила в среду, что отразила атаки и захватила российские позиции в направлении Пакмута.

«В ходе боя 9 оккупантов уничтожены, около 20 получили ранения. В настоящее время силы обороны продвинулись на 300 метров и укрепляют свои позиции», — сообщили в Госпогранслужбе.

Другие затронутые области: Между тем, на юге Запорожской и Херсонской областей за минувшие сутки обстрелу подверглись более 40 жилых домов, сообщают госслужащие.

«Они не переставали угрожать жителям поселков и поселков на западном берегу Днепра», — добавили в ведомстве.

CNN не смог проверить эти заявления на поле боя.