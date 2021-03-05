В Исландии 18000 землетрясений в течение нескольких дней могут указывать на извержение на горизонте.

Подобные толчки наблюдались до извержений вулканов в прошлом, и Исландское метеорологическое управление заявило, что движения магмы были возможной причиной продолжающейся активности. Агентство предупредило, что извержение может произойти в течение нескольких дней или недель.

«Две тектонические плиты отдаляются друг от друга, и это движение создало условия для выхода магмы на поверхность», – сказал Фрейстейн Зигмундссон, профессор геофизических исследований в Исландском университете.

Д-р Эйнарссон сказал, что из пяти вулканов в районе Рейкьянеса движение магмы наблюдалось по крайней мере около трех из них с момента начала сейсмического кольца в декабре 2019 года. «Мы можем войти в новый активный период на полуострове», – добавил он. . «Кажется, есть пища для некоторых извержений вулканов».

В Исландии около 30 действующих вулканов, но вулканологи говорят, что извержение Рейкьянеса не угрожает населенным районам полуострова. «Мы говорим об извержении вулкана, а не об извержении», – сказал доктор Зигмундссон, объяснив, что лава, вероятно, извергнется с небольшой взрывной силой.

Он добавил, что вряд ли это будет какая-либо тревожная активность, подобная взрыву, произошедшему в 2010 году, когда Еще один вулкан в Исландии Он выпустил шлейф пепла такого масштаба, что он вызвал одно из самых серьезных нарушений воздушного движения за десятилетия, в результате чего миллионы пассажиров оказались в затруднительном положении в Европе, некоторые на несколько недель.

Метеорологическое бюро заявило, что вулканическая активность могла произойти недалеко от Ваджрадалсвале, в 20 милях к югу от Рейкьявика, или недалеко от горы Килер. Сотни любителей вулканов были прикованы к Живые камеры В регионе, И А. интернет сайт Он спрашивает: “Есть ли еще сыпь?” Держите их в курсе. (Все еще читаю “Nei” – нет – до полудня четверга, но плейлист на сайте помог подождать.)

Метеорологическое бюро заявило, что среди возможных сценариев продолжающаяся сейсмическая активность может снизиться в ближайшие дни или недели, но на полуострове также может произойти больше землетрясений. Достигает 6,5 градусов.