Посмотрите Национальный исторический заповедник Большой Лебовски в Кэритауне. Спонсоры пивоваренной компании «Центр Вселенной». Культовый классический фильм 1998 года.

РИЧМОНД. Приглашаем вас отпраздновать все «Чувак» на Большом фестивале LeBYRDski в субботу в Карретауне. Сборщик средств отмечает фильм 1998 года «Большой Лебовски», сценарий и постановку которого поставили братья Коэн Итан и Джоэл.

Нарядитесь как ваш любимый персонаж и соревнуйтесь в конкурсе костюмов в 20:00.

Джеффри «Чувак» Лебовски, бездельник из Лос-Анджелеса, который просто хочет прогуляться и выпить белых русских, ошибочно принимают за Джеффри Лебовски, еще одного миллионера в инвалидном кресле. «Чувак» оказывается погруженным в странную цепочку событий, в которую входят нигилисты, продюсеры фильмов для взрослых, хорьки, бродячие пальцы на ногах и большие суммы денег.

В фильме снимались Джефф Бриджес, Джон Гудман, Стив Бушеми, Джулианна Мур, покойный Филип Сеймур Хоффман, покойный Дэвид Хаддлстон, Джон Туртурро, Тара Рид, Сэм Эллиот, покойный Бен Газзара и Кива Доусон.

Додерино сироп

Ваш билет за 20 долларов включает 35-миллиметровую модель R, а также El Duderino, произведенную Center of the University Brewing Co. [COTU] Из компании Ashland, принадлежащей Крису и Филу Рэю.

Белый русский молочный стаут ​​был вдохновлен братьями Рэй зомби, куртками, капризными друзьями и экзотическими напитками. Пролитое среди ночи белое, испорченное русское молоко и покрытая коричневыми подушками голова. Восемь различных сортов солода и цельные стручки ванили создают ароматы шоколада и эспрессо, обеспечивая идеальный способ расслабиться после грубой партии на тропах.

Все доходы от мероприятия, спонсируемого COTU, идут на поддержку Театра птиц. Если вы заинтересованы в волонтерстве во время мероприятия, отправьте электронное письмо по адресу [email protected]

Крутые рубашки будут доступны для покупки, пока есть в наличии.

Год назад Аарон Уолш в Google оценил «Большого Лебовски» как «одну из лучших комедий. В этом фильме есть несколько забавных сцен и отличные актеры». «Фильм может быть медленным временами, но мне очень понравился этот фильм. Отличный саундтрек с Бобом Диланом, CCCR и The Eagles! Очень понравилось!»

Шаурья Сингх Парихар рецензировал «Большого Лебовски» в Google в течение двух лет: «Этот фильм — классика, поэтому он заслуживает уважения. Братья Коэн сняли фильм, который в конечном итоге станет культовым. Его смотреть очень увлекательно». Назад. «Я легко могу вспомнить строки, сказанные персонажами в этом фильме. Люди могут сказать:« Да, ну, ты знаешь, это просто, как ты думаешь, чувак », но, нравится тебе это или нет, это чертовски смешно. «

Театр Bird расположен по адресу 2908 W. Carey Street в Ричмонде. Он был признан историческим памятником Вирджинии в 1977 году и национальным историческим памятником в 1980 году.

Посетите byrdtheatre.org, чтобы поход по магазинам Билеты на Big LeBYRDski Fest от Eventbrite. Двери открываются в 19:30, шоу «Большой Лебовски» начинается в 20:30.

