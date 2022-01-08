В Казахстане по подозрению в государственной измене арестован экс-глава национальной безопасности

Карим Масимов, глава Совета национальной безопасности Казахстана, встречается с вице-президентом Китая Ван Цишанем в Чжуннаньхай в Пекине, Китай, 8 апреля 2019 г. Кензабуро Фукухара / Пул через REUTERS

АЛМАТЫ (Рейтер) — Комитет безопасности Казахстана сообщил в субботу, что власти Казахстана арестовали бывшего главу Комитета национальной безопасности Карима Масимова по подозрению в государственной измене.

В заявлении Комитета национальной безопасности говорится, что Масимов, уволенный на этой неделе в связи с вспыхнувшими в центральноазиатской стране протестами, был арестован вместе с рядом других должностных лиц. Она не назвала ни их имен, ни каких-либо других подробностей.

Рейтер не смог сразу связаться с Масимовым.

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Десятки людей были убиты, а общественные здания по всему Казахстану были разграблены и сожжены в результате самого жестокого насилия в бывшей советской республике за 30 лет независимости.

После нескольких дней насилия силы безопасности к пятнице, похоже, восстановили контроль над главными улицами города в Казахстане. Поддерживаемый Россией президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что приказал своим войскам сделать это стрелять на поражение Чтобы подавить восстание в стране.

По приглашению Токаева в период острой напряженности в отношениях между Востоком и Западом была развернута военная коалиция во главе с Россией. Россия и США готовятся к переговорам на следующей неделе по украинскому кризису.

Многие считают Масимова близким союзником бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Он дважды был премьер-министром, а также возглавлял администрацию президента при Назарбаеве.

81-летний Назарбаев был правителем бывшего советского государства дольше всех, пока не передал пост президента Токаеву в 2019 году. Широко распространено мнение, что его семья сохранила влияние в Нур-Султане, специально построенной столице, носящей его имя.

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Репортаж: Ольгас Ойзов. Авторы Андре Остроч и Робин Пэкстон; Под редакцией Линкольна Феста и Уильяма Малларда

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