В Казахстане Путин снова улавливает беспорядки в попытке расширить свое влияние

Президент России Владимир Путин, который давно умеет разжигать беспорядки на Западе, в четверг направил войска в центральноазиатскую страну Казахстан в попытке подавить последний из серии опасных пожаров, охвативших территорию бывшего Советского Союза. Союз. Москва считает это своей сферой влияния, но изо всех сил пытается сохранять спокойствие.
Но если беспорядки в Казахстане в очередной раз выявили слабость могущественных лидеров, которым Кремль доверял поддерживать порядок, они также дали России еще одну возможность восстановить свое влияние в бывшей советской сфере, любимой г-ном Путиным. дальние цели.
Прибытие в Казахстан 2500 солдат из военной коалиции под руководством России на фоне постоянных спазмов насильственных протестов было четвертым случаем всего за два года, когда Москва поиграла мускулами в соседних странах — Белоруссия, Армения и Украина — в качестве других трех, — что Запад давно пытался привлечь к себе внимание.
Максим Сучков, исполняющий обязанности директора Института международных исследований Московского государственного института международных отношений, сказал, что вид такой быстрой страны, как Казахстан, которая «выглядит большой и могущественной», так быстро впадает в хаос, стало шоком. Но он также показал, как, за исключением Украины, бывшие советские республики, которые пытались уравновесить Восток и Запад, «процветают, у них наступает кризис, и они обращаются к России».
Когда прибывают российские войска, они редко возвращаются домой. Г-н Сучков сказал, что беспорядки в Казахстане можно рассматривать как «серьезный кризис, который Россия заинтересована превратить в возможность».
Однако многие задаются вопросом, сколько лесных пожаров может вспыхнуть у границ России, прежде чем аналогичный пожар вспыхнет внутри страны.
«Если что-то подобное случится в Казахстане, это, безусловно, может произойти и в России», — сказал Скотт Хортон, преподаватель права в Колумбийском университете, который консультировал должностных лиц в Казахстане и других странах Центральной Азии на протяжении двух десятилетий.
Другие аналитики говорят, что хотя г-н Путин радуется беспорядкам в Европе и Соединенных Штатах как свидетельству провала демократии, он меньше доволен беспорядками на пороге России, независимо от краткосрочных возможностей.
Сказав это, г-н Хортон сказал: «Путин очень хорошо играет или, возможно, преувеличивает, играя слабую руку».
Это будет не в первый раз.
Предложив в августе 2020 года то, что он назвал «всесторонней помощью», чтобы помочь президенту соседней Беларуси Александру Лукашенко остановить волну массовых протестов, Путин затем отправил «миротворцев», чтобы остановить ожесточенную войну на спорных территориях между Арменией и Пакистаном. Азербайджан. Россия направила на свою границу с Украиной более 100 000 военнослужащих, чтобы оказать давление на Киев с требованием прекратить давние ухаживания за НАТО.
Среди солдат, отправленных в Казахстан, были члены 45-й бригады, элитного спецназа или спецназа, подразделения, печально известного своими операциями в Первой и Второй войнах в Чечне, некогда неспокойном российском регионе, но теперь жестоко умиротворенном кавказским регионом. Бригада также действовала в Южной Осетии, регионе Грузии, который был центром войны этой страны с Россией в 2008 году; в Крыму, аннексированном Россией в 2014 году; И в Сирии.
Степень, в которой эта напористая роль действительно способствует давней цели Путина по восстановлению господства России на большей части территории бывшего Советского Союза, является предметом горячих споров.
На Украине он добился обратного, превратив население, которое в целом было дружелюбно с Россией на большей части территории страны, в заклятого врага. Это также подстегнуло нервы за пределами бывшего советского пространства и сыграло на руку антироссийским ястребам. Возобновление ранее бездействующей дискуссии В Швеции и Финляндии о том, следует ли им вступать или хотя бы тесно сотрудничать с НАТО.
Когда три десятилетия назад Казахстан вышел из состава Советского Союза, у него был четвертый по величине в мире запас ядерного оружия, огромные запасы нефти и столько надежд и опасностей, что госсекретарь Джеймс Бейкер III бросился в новую страну, чтобы попытаться укрепить связи. выпив водки с ее лидером Нурсултаном Назарбаевым, находится в сауне и принимает удары с ветки дерева.
Тогдашний посол США в Москве Роберт С. Штраус, который также был там, пошутил в адрес службы безопасности: «Дайте мне поговорить с президентом Соединенных Штатов». Его министр иностранных дел обнажен, и его избивает президент Казахстана.
С тех пор Казахстан отказался от ядерного оружия и приветствовал американских энергетических гигантов, таких как Chevron и ExxonMobil, чтобы они начали разработку его нефтяных месторождений и стали надежным партнером. В письме своему нынешнему лидеру в сентябре прошлого года президент Байден сказал президенту Касым-Жомарту Токаеву, что «Соединенные Штаты с гордостью приглашают вашу страну к другу».
Однако людей постоянно избивали не только в сауне, но и в СИЗО, и на улице. Хотя репрессии могут быть менее суровыми, чем в других бывших советских республиках Центральной Азии, таких как Туркменистан и Узбекистан, по данным Amnesty International, они действительно включают «пытки и другие виды жестокого обращения в пенитенциарных учреждениях» в крупных масштабах.
Но в постсоветский период возрождения Большой игры, конфликта девятнадцатого века между колониальными державами по всей Центральной Азии, права человека никогда не были особенно важным фактором в отчетах США — и тем более в их основных. Конкуренты в регионе, России, а в последнее десятилетие — Китае.
Понять протесты в Казахстане
Для Мухтара Аблязова, казахстанского бизнесмена, сбежавшего в изгнание после ссоры со своим бывшим покровителем г-ном Назарбаевым, нынешняя волна протестов и призыв правительства Казахстана к Москве с просьбой о военной помощи для подавления является свидетельством того, что Запад просчитался и передал Россия крупная победа.
В четверг он сказал, что благодаря развертыванию российских войск Казахстану удалось «усыпить международное сообщество» обещаниями крупных контрактов. В результате Казахстан оказался на месте Путина, который использует это для расширения своей власти.
Стив Левин, автор книги «Нефть и слава», исторического отчета о конфликте между Москвой и Вашингтоном в регионе после краха коммунизма, сказал, что понимание Америкой Казахстана в первые годы его существования как независимого государства «почти полностью» основывалось на тенгизской нефти. поля.
Но он добавил, что Казахстан все еще превращается в более стабильную, процветающую и толерантную страну, чем его соседи. «Казахстан — это не демократия, но это демократия в Центральной Азии», — сказал он. «Районом управляют силачи».
К разочарованию г-на Путина, такие лидеры оказались на удивление слабыми, и этот факт неоднократно приводил Кремль вдоль его границ к возмущениям такого рода, которые он стремился сдерживать у себя дома. Но их слабость сделала Путина незаменимым защитником, к которому они обращаются во время кризиса.
Александр Коли, профессор политологии Барнард-колледжа и авторитетный специалист по Центральной Азии, сказал, что Россия вряд ли потребует немедленных уступок от президента Токаева, но что она получила мощный рычаг влияния, расстроив предыдущие попытки Казахстана избежать слишком большого наклона в сторону Москвы или Москвы. Вашингтон. .
«Казахстан всегда старался поддерживать баланс», — сказал он. Все дело в выживании системы. Потребности государственной безопасности были изменены, чтобы соответствовать потребностям власть имущих ».
Власти Казахстана заявляют, что к настоящему времени в ходе беспорядков были убиты десятки протестующих, многие получили ранения и что 18 сотрудников службы безопасности были убиты. Если столкновения продолжатся, Кремль может в конечном итоге оттолкнуть значительную часть казахстанского населения, которое говорило по-русски в основном в больших городах, таких как Алматы, и было относительно пророссийски настроенным. Это повторит сценарий на Украине, где антироссийские настроения стали настолько сильными, что вряд ли утихнут в ближайшие годы или десятилетия.
Но г-н Токаев, занявший пост президента в 2019 году у г-на Назарбаева, лидера, который присоединился к Бейкеру в сауне, теперь обязан России за ее поддержку в подавлении протестов и снятии г-на Назарбаева с его последнего поста президента. . Совет национальной безопасности в среду. И такая помощь редко оказывается бесплатной, особенно со стороны такого опытного тактика, как г-н Путин.
Валери Хопкинс из Москвы и Эндрю Крамер из Киева подготовили репортажи.
«Любитель алкоголя. Дружелюбный вебоголик. Пожизненный телеведущий. Гордый интроверт».