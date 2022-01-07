В Казахстане Путин снова улавливает беспорядки в попытке расширить свое влияние

Президент России Владимир Путин, который давно умеет разжигать беспорядки на Западе, в четверг направил войска в центральноазиатскую страну Казахстан в попытке подавить последний из серии опасных пожаров, охвативших территорию бывшего Советского Союза. Союз. Москва считает это своей сферой влияния, но изо всех сил пытается сохранять спокойствие.

Но если беспорядки в Казахстане в очередной раз выявили слабость могущественных лидеров, которым Кремль доверял поддерживать порядок, они также дали России еще одну возможность восстановить свое влияние в бывшей советской сфере, любимой г-ном Путиным. дальние цели.

Прибытие в Казахстан 2500 солдат из военной коалиции под руководством России на фоне постоянных спазмов насильственных протестов было четвертым случаем всего за два года, когда Москва поиграла мускулами в соседних странах — Белоруссия, Армения и Украина — в качестве других трех, — что Запад давно пытался привлечь к себе внимание.

Максим Сучков, исполняющий обязанности директора Института международных исследований Московского государственного института международных отношений, сказал, что вид такой быстрой страны, как Казахстан, которая «выглядит большой и могущественной», так быстро впадает в хаос, стало шоком. Но он также показал, как, за исключением Украины, бывшие советские республики, которые пытались уравновесить Восток и Запад, «процветают, у них наступает кризис, и они обращаются к России».