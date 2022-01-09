В Казахстане Россия следует сценарию, разработанному на Украине

Пенсильвания Добавьте Казахстан в список бывших советских республик, независимости которых сейчас угрожает Россия. российский лидер Президент России Владимир Путин Он использует казахстанскую схему действий, которую он использовал уже почти десять лет, чтобы угрожать суверенитету Украины.

То, что началось 2 января 2021 года как протесты против повышения цен на топливо, быстро переросло в ожесточенные столкновения на улицах Казахстана.

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5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, верный союзник Путина, обратился за поддержкой к Организации Договора о коллективной безопасности, ключевым членом которой является путинская Российская Федерация.

Россия ответила решительно, направив в Казахстан десантников, силы специальных операций и технику в составе около 3000 солдат.

Токаев объяснил свою просьбу тем, что протестующие на самом деле являются группой террористов, прошедших подготовку за границей.

7 января Токаев обострил конфликт: я отдал приказ правоохранительным органам и армии стрелять на поражение без предупреждения, сказал Токаев.

Мне как исследователю постсоветской Украины вмешательство России в дела Казахстана кажется очень знакомым. Это похоже на то, что произошло на Украине в начале 2014 года, когда правительство встретило мирных демонстрантов насилием, и протест превратился в революцию, которая в конечном итоге свергла поддерживаемое Россией руководство страны.

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Воспользовавшись моментом внутренних беспорядков в 2014 году, Путин прямо приказал аннексировать Крым, территорию Украины, где находится крупная российская военно-морская база. Вскоре после этого он поддержал войну так называемых русскоязычных сепаратистов в восточных областях Украины.

Вот уже более восьми лет Российская Федерация продолжает поддерживать этот конфликт в Украине и недавно пригрозила Украине полномасштабным вторжением. Последняя версия путинской агрессии против Украины появилась в ноябре 2021 года, когда он организовал 175 000 военнослужащих вдоль украинской границы. Его цель: использовать возможное вторжение в качестве рычага, чтобы помешать Украине присоединиться к альянсу западных стран, известному как НАТО.

В Казахстане, как и на Украине в 2014 году, российское правительство объясняет свое военное присутствие уместным и запросом законного правительства. Как и в Украине, российское правительство утверждает, что в беспорядках в бывшей советской республике виноваты внешние силы. Как и в Украине, Российская Федерация отметила необходимость защиты русскоязычного населения.

Стремление российского правительства установить контроль над бывшими территориями, которые оно потеряло во время распада Советской империи, показывает, что Россия готова действовать быстро и делать все возможное, чтобы сохранить контроль над своими соседями.

Я вижу в этом важное сообщение о том, чего западные лидеры могут ожидать от встречи с российскими официальными лицами в Женеве 10 января, чтобы обсудить восстановление конфликта вдоль украинской границы и потребовать, чтобы Россия не расширяла НАТО, чтобы включить Украину.

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Россия всегда считала Казахстан в сфере своего влияния. На пресс-конференции 23 декабря 2021 года Путин назвал Казахстан русскоязычной страной во всех смыслах этого слова.

Ранее Путин утверждал, что до распада СССР у казахов не было своего государства. В декабре 2020 года два депутата российского парламента заявили, что земли северного Казахстана были большим подарком России Казахстану.

Такие обвинения напоминают язык, который Путин использовал в Украине. Он часто заявлял, что Украина не является реальной страной, в том числе в статье, опубликованной Кремлем в июле 2021 года, в которой он утверждал, что современная Украина полностью является продуктом советской эпохи.

Использование одних и тех же терминов не сулит Казахстану ничего хорошего.

Ссылки Путина на русскоязычное население Казахстана напоминают нам об опыте украинского Крыма. В апреле 2014 года российские солдаты появились на улицах Крыма, вынудили украинских солдат покинуть свои посты и наблюдали за так называемым референдумом, позволившим включить Крым в состав Российской Федерации.

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Российская Федерация тогда заявляла и продолжает заявлять, что ее интерес к Украине — это постоянная забота о благополучии русскоязычных на Украине, которая, с точки зрения России, подвергается репрессиям.

Противоречивый российский политик Владимир Жириновский заявил 6 января 2021 года, что русскоязычные в Казахстане также преследуются из-за требований к казахскому языку. Жириновский — крайняя фигура в российской политике, но обычно считается, что он выражает самые крайние претензии российского правительства.

Президент Казахстана Токаев заявил, что протесты в его стране подпитываются свободной прессой и иностранными державами, которые спонсируют террористическую деятельность в его стране.

Российское правительство охотно приняло этот срок. Токаев не уточнил, о каких внешних силах он говорит.

Путин давно заявлял, что украинская Революция Достоинства 2014 года, в результате которой был свергнут его союзник, президент Виктор Янукович, на самом деле была спонсируемой и организованной США переворотом.

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Белорусский диктатор Александр Лукашенко приводил аналогичные аргументы о внешнем влиянии на антиправительственные протесты в союзной России Беларуси в 2020 году.

6 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости остановить экстремизм в Казахстане. Ее слова прозвучали в ответ на озабоченность главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепа Борреля по поводу размещения российских войск.

Этот последовательный посыл поддерживает нарратив Путина о необходимости защитить Россию и соседние с ней страны от того, что он считает дестабилизирующим влиянием, таким как США и НАТО, которые, по словам Путина, поддерживают и поощряют антиправительственных экстремистов и революции в регионе.

Путин продолжает укреплять свой имидж решительного лидера, откликнувшегося на призыв соседней страны помочь Казахстану преодолеть эту террористическую угрозу.

Думаю, его действия в Казахстане ориентированы на отечественную и зарубежную аудиторию.

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Внутри страны российские СМИ рассматривают российские силы как часть многостороннего миротворческого реагирования, в который входят войска из Беларуси и Армении. Отправка так называемых миротворцев в Казахстан на фоне нестабильности и насилия в России будет преподнесена как огромное достижение Путина.

Это также сигнал Украине и Западу. Путин без колебаний продемонстрирует силу для достижения целей России. У России сейчас около 100 000 солдат вдоль границы с Украиной. И хотя в конце декабря сообщалось о выводе 10 000 военнослужащих в целях деэскалации, большая часть войск и военной техники осталась.

Переговоры в дипломатии требуют компромисса. Однако Россия выходит на переговоры в Женеве с ультиматумом в адрес НАТО и США.

Требования России, по сообщению Reuters, включают прекращение расширения НАТО, отказ от размещения ее систем вооружений в Украине и прекращение «провокационных военных учений» в регионе.

Действия России в Казахстане должны послужить отрезвляющим напоминанием западным странам о том, что Россия готова действовать решительно для защиты своих интересов и сохранения влияния в соседних странах. (Беседа)

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