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В Казахстане Россия следует сценарию, разработанному на Украине

9 января, 2022
Marfa Fedoroa

Пенсильвания Добавьте Казахстан в список бывших советских республик, независимости которых сейчас угрожает Россия. российский лидер Президент России Владимир Путин Он использует казахстанскую схему действий, которую он использовал уже почти десять лет, чтобы угрожать суверенитету Украины.

То, что началось 2 января 2021 года как протесты против повышения цен на топливо, быстро переросло в ожесточенные столкновения на улицах Казахстана.

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