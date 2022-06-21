В Камбодже выловили самую большую в мире пресноводную рыбу — 660-килограммового ската.

Названная бурами, что означает «полная луна» на кхмерском языке, из-за своей вздутой формы четырехметровая (13-футовая) самка была выпущена обратно в реку после того, как ее пометили электронным способом, чтобы ученые могли следить за ее движением и поведением. .

«Это очень захватывающая новость, потому что это была самая большая (пресноводная) рыба в мире», — сказал биолог Зеб Хоган, бывший ведущий «Рыбы-монстры» на National Geographic, а теперь участник природоохранного проекта «Чудеса Меконга». в реке.

«Это также захватывающая новость, потому что это означает, что этот участок Меконга все еще здоров… Это признак надежды, что эти огромные рыбы все еще живут (здесь)».

На прошлой неделе на острове Бурами ловили рыбу у острова Ко Преа, который расположен вдоль северного участка реки Камбоджи. Рекорд был установлен в отношении гигантского сома весом 645 фунтов (293 кг), пойманного выше по течению в северном Таиланде в 2005 году.