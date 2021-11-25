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В канун Дня благодарения столицы встретятся с командой Montreal Canadiens

25 ноября, 2021
Boleslava Sokolova

После долгой поездки, состоящей из четырех игр (рекорд 2-1-1) и двух выходных, Вашингтон Кэпиталз вернулся к игре перед Днем Благодарения против Монреаль Канадиенс.

«Кэпиталз» возвращаются на первый круг, поврежденные и в синяках — без пятерых нападающих. Нападающий-новичок Алексей Протас будет кататься на первой строчке с Алексом Овечкиным и Евгением Кузнецовым — его истинный рост — взросление.

Илья Самсонов начнет забивать и постарается продолжить завершающую серию подряд.

Сегодняшняя игра на NBC Sports Washington Plus. Приходите и пообщайтесь с нами ниже в комментариях!

заглавные строки

Заключительная строка Ильи Самсонова

Вот сколько времени потребуется Сэмми, чтобы побить рекорд франшизы Caps.

Ник Додд признает себя виновным по всем обвинениям, связанным с позором Джейка Аллена.

Джон Карлсон сделал счет 2: 0 на PP.

SCOARBOSSA Редко через Habs Special Target.

Это не король

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Неудачный ход Джона Карлсона позволяет «Хабс» сократить преимущество «Кэпиталз» — 3-1.

Завершающая полоса Сэмми окончена.

Ник Додд. Я не фанат его цели.

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