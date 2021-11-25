В канун Дня благодарения столицы встретятся с командой Montreal Canadiens

После долгой поездки, состоящей из четырех игр (рекорд 2-1-1) и двух выходных, Вашингтон Кэпиталз вернулся к игре перед Днем Благодарения против Монреаль Канадиенс.
«Кэпиталз» возвращаются на первый круг, поврежденные и в синяках — без пятерых нападающих. Нападающий-новичок Алексей Протас будет кататься на первой строчке с Алексом Овечкиным и Евгением Кузнецовым — его истинный рост — взросление.
Илья Самсонов начнет забивать и постарается продолжить завершающую серию подряд.
Сегодняшняя игра на NBC Sports Washington Plus. Приходите и пообщайтесь с нами ниже в комментариях!
заглавные строки
#головные уборыЛинии / пары против MON:
8-Овечкин, 92-Кузнецов, 59-Протас
10-Спранг, 24-МакМайкл, 43-Уилсон
62- Хагелин, 26- Додд, 21 Хэтэуэй
47-Малинштейн, 23-Сгарбоса, 49-Лиссон
42- Феррари, 74- Карлсон
9- Орлова, 3 Йенсена
57 — Ван Римсдейк 2-Шульц
Самсонов против Аллена. # его печень
— Майк Фогель (@VogsCaps) 24 ноября 2021 г.
Заключительная строка Ильи Самсонова
Вот сколько времени потребуется Сэмми, чтобы побить рекорд франшизы Caps.
Встраивать твит Встраивать твит
Столицы закрывают рекорды Самсонов может приехать сегодня вечером и когда доберется до них
Первый период
Десятый — 4:38
9-4: 44
8 — 10:41
7 место — 12:57
6-17: 45
V — 18:02
второй период
Четвертый — 5:53
3 место — 12:37
третий период
Второй — 8:37
Первый — 12:25
— Маркус Афзали (@ ommda84) 24 ноября 2021 г.
Ник Додд признает себя виновным по всем обвинениям, связанным с позором Джейка Аллена.
Суд идет! pic.twitter.com/qRgQfgOAVN
— Вашингтон Кэпиталз 25 ноября 2021 г.
Джон Карлсон сделал счет 2: 0 на PP.
Бинг-бонг! pic.twitter.com/Vniw2Wq1Xb
— Вашингтон Кэпиталз 25 ноября 2021 г.
SCOARBOSSA Редко через Habs Special Target.
Мы это возьмем! pic.twitter.com/hN8K36iGmd
Вашингтон Кэпиталз 25 ноября 2021 г.
Это не король
Неудачный ход Джона Карлсона позволяет «Хабс» сократить преимущество «Кэпиталз» — 3-1.
Джейк Эванс сократил отставание по итогам периода.
Джейк Эванс сокращает разрыв в счете в конце периода.#GoHabsGo pic.twitter.com/uOVqk5lxeJ
— Монреаль Канадиенс (CanadiensMTL) 25 ноября 2021 г.
Завершающая полоса Сэмми окончена.
для каждого Встраивать твитЗаключительная серия Ильи Самсонова продолжалась 170: 13 и была самой длинной в НХЛ в этом сезоне.
— Ян Оланд 25 ноября 2021 г.
Ник Додд. Я не фанат его цели.
Ника Додда Встраивать твит О его воротах: «Мне удалось обойти D. Думаю, я четыре раза пропустил мяч».
«Здесь я думал [I’d shoot]. Я застрял за сеткой и сделал единственный выбор. [Shot] И мне выпал удачный прыжок «.
Минус здесь 😆
— Ян Оланд 25 ноября 2021 г.
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