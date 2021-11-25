В канун Дня благодарения столицы встретятся с командой Montreal Canadiens

После долгой поездки, состоящей из четырех игр (рекорд 2-1-1) и двух выходных, Вашингтон Кэпиталз вернулся к игре перед Днем Благодарения против Монреаль Канадиенс.

«Кэпиталз» возвращаются на первый круг, поврежденные и в синяках — без пятерых нападающих. Нападающий-новичок Алексей Протас будет кататься на первой строчке с Алексом Овечкиным и Евгением Кузнецовым — его истинный рост — взросление.

Илья Самсонов начнет забивать и постарается продолжить завершающую серию подряд.

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Заключительная строка Ильи Самсонова

Вот сколько времени потребуется Сэмми, чтобы побить рекорд франшизы Caps.

Встраивать твит Встраивать твит Столицы закрывают рекорды Самсонов может приехать сегодня вечером и когда доберется до них Первый период

Десятый — 4:38

9-4: 44

8 — 10:41

7 место — 12:57

6-17: 45

V — 18:02 второй период

Четвертый — 5:53

3 место — 12:37 третий период

Второй — 8:37

Первый — 12:25 — Маркус Афзали (@ ommda84) 24 ноября 2021 г.

Ник Додд признает себя виновным по всем обвинениям, связанным с позором Джейка Аллена.

Джон Карлсон сделал счет 2: 0 на PP.

SCOARBOSSA Редко через Habs Special Target.

Это не король

Неудачный ход Джона Карлсона позволяет «Хабс» сократить преимущество «Кэпиталз» — 3-1.

Джейк Эванс сократил отставание по итогам периода. Джейк Эванс сокращает разрыв в счете в конце периода.#GoHabsGo pic.twitter.com/uOVqk5lxeJ — Монреаль Канадиенс (CanadiensMTL) 25 ноября 2021 г.

Завершающая полоса Сэмми окончена.

для каждого Встраивать твитЗаключительная серия Ильи Самсонова продолжалась 170: 13 и была самой длинной в НХЛ в этом сезоне. — Ян Оланд 25 ноября 2021 г.

Ник Додд. Я не фанат его цели.

Ника Додда Встраивать твит О его воротах: «Мне удалось обойти D. Думаю, я четыре раза пропустил мяч». «Здесь я думал [I’d shoot]. Я застрял за сеткой и сделал единственный выбор. [Shot] И мне выпал удачный прыжок «. Минус здесь 😆 — Ян Оланд 25 ноября 2021 г.

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