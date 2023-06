ТАЛЛИНН, Эстония. В среду российские законодатели предварительно одобрили законопроект, запрещающий меры по смене пола, что стало еще одним ударом по осажденному ЛГБТК+ сообществу страны.

Старший депутат Петр Толстой, входящий в число авторов законопроекта, заявил, что он призван «защитить Россию с ее культурными и семейными ценностями и традициями и остановить проникновение западной антисемейной идеологии».

Российское сообщество ЛГБТК+ в течение десяти лет подвергалось все большему давлению, поскольку президент Владимир Путин и Русская православная церковь начали кампанию по сохранению того, что они считают «традиционными ценностями страны».

Законопроект запрещает любые «медицинские вмешательства, направленные на изменение пола человека», а также изменение пола человека в официальных документах и ​​публичных записях.

Российские трансгендеры и защитники прав ЛГБТ, с которыми связалось Associated Press, назвали эту акцию мрачным событием.

«Мы знали, что нас здесь не любят, но это полностью противоречит правам человека и существующим законам», — сказал Максим, 29-летний трансгендерный активист, который говорил на условиях анонимности из соображений безопасности.

По словам юриста-правозащитника Макса Оленичева, который работает с российским ЛГБТК+-сообществом, единственный вариант для тех, кто ищет переселение по программе Medicare или меняет пол в документах, — это покинуть страну. «Ни медицинское, ни юридическое переселение будет невозможно без смены страны проживания».

Законопроект должен пройти три чтения нижней палаты российского парламента, Государственной Думы, но в том, что он пройдет, можно не сомневаться, поскольку его подписали около 400 из 450 депутатов нижней палаты парламента, включая спикера и лидеров всех политических фракции. .

Российское независимое информационное агентство «Медуза» сообщило, что такая массовая демонстрация единства случалась только трижды при Путине, последний раз, когда в прошлом году 385 депутатов Государственной Думы подписали законопроект о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений» между взрослыми.

Эта инициатива была быстро ратифицирована, и к декабрю 2022 года любое положительное или даже нейтральное изображение ЛГБТК+ людей в фильмах, литературе или СМИ было запрещено. Законопроект, жестко ограничивающий права трансгендеров, появился лишь через несколько месяцев после этого.

Однако репрессии против сообщества ЛГБТК+ начались задолго до прошлого года. Мария Сёдин, исполнительный директор правозащитной группы Outright international LGBTQ+, заявила в интервью Associated Press, что ситуация в России ухудшается «в течение очень длительного периода времени, по крайней мере, 10 лет назад».

В 2013 году Кремль принял первый закон, ограничивающий права ЛГБТК, известный как закон о «гей-пропаганде», который запрещает любое публичное одобрение «нетрадиционных сексуальных отношений» между несовершеннолетними. В 2020 году Путин протолкнул конституционную реформу, запрещающую однополые браки.

Но Кремль усилил свою риторику о защите «традиционных ценностей» от того, что он назвал «унизительным» западным влиянием после того, как в прошлом году отправил свои войска на Украину, что правозащитники считают попыткой узаконить войну.

Об этом Путин заявил в сентябре на церемонии, в ходе которой четыре украинские области были официально присоединены к Москве. «Действительно ли мы хотим, чтобы отклонения, ведущие к упадку и вымиранию, были навязаны нашим школам с начальных классов?»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал гендерный переход «чистым сатанизмом», когда голосование по мере открылось в среду.

Мы не хотим, чтобы это произошло в нашей стране. «Пусть в США ведется дьявольская политика», — сказал Володин.

Но подавление прав трансгендеров на самом деле является глобальной тенденцией, которая происходит и в США, сказал Шодин, добавив: «Мы знаем, что в США было внесено более 500 законопроектов по всей стране, которые различными способами атакуют права ЛГБТ. особое внимание уделяется транс-правам.

Действия, направленные против трансгендеров в России, не были неожиданными. Яна Кери-Сетникова, исследователь трансгендерных исследований, рассказала Associated Press, что, когда в прошлом году на первый план вышли антизападные настроения, она знала, что «теперь власти нас возьмут». Именно тогда она сменила гендерную метку в своих документах, хотя и хотела на время отложить операцию.

Кери Ситникова сказала, что процедура по действующему российскому законодательству проста. Человек должен получить медицинскую справку о том, что ему поставили диагноз «смена пола». Эти сертификаты выдаются группой медицинских работников, сказала Кери Ситникова, и, в отличие от некоторых других стран, для постановки этого диагноза не требуется гормональная терапия или операция по подтверждению пола.

С этой медицинской справкой на руках следующим шагом будет поход в ЗАГС и получение нового свидетельства о рождении, которое позволит выдать новый паспорт и другие документы. Весь процесс может занять от нескольких недель до более чем двух лет, в зависимости от доступности комитета и процедур, которые они выполняют для постановки диагноза.

Максим, активист группы по защите прав трансгендеров «Центр Т», три года назад сменивший гендерный ярлык, повторил мнение Кери Ситниковой о том, что Россия в настоящее время «уникальна в хорошем смысле, когда речь идет о гендерном переходе». Он также высоко оценил качество и доступность медицинской помощи по подтверждению пола в России, сказав, что есть много хороших хирургов и эндокринологов, которые консультируют по поводу гормонального лечения.

По словам адвоката Оленичева, новый законопроект все это уберет.

Врачам не разрешат ставить диагноз тем, кто стремится к переходу, а гормональную терапию и операции запретят тем, кто еще не смог сменить пол в документах. Те, кто это делает, должны иметь доступ к необходимой медицинской помощи, сказал Олынышев, потому что законопроект запрещает «изменение пола человека», но не медицинскую помощь в зависимости от официального пола человека.

Оленичев сказал, что официальных данных о том, сколько людей в России сменили пол в официальных документах, нет, но, похоже, в последние годы их число увеличилось.

Независимый новостной сайт Medizona сообщил в феврале, что количество паспортов, выданных в связи с «сменой пола», удвоилось в 2022 году по сравнению с двумя годами ранее — с 428 в 2020 году до 936 в прошлом году, по данным МВД России.

Обосновывая новый законопроект, законодатели сослались на опасения, что мужчины используют относительно простую процедуру смены пола в официальных документах, чтобы уклониться от призыва на военную службу.

Максим сказал, что это неправда. Этот процесс «длительный, дорогой и унизительный для трансфобных людей», сказал он, добавив, что увеличение числа может быть связано с опасениями по поводу законопроекта и людьми, спешащими завершить процедуры до того, как они вступят в силу.

Среди тех, кто надеется иметь достаточно времени для перехода, есть трансгендерные подростки в возрасте до 18 лет, которые не могут действовать в соответствии со своими устремлениями даже в соответствии с действующим законодательством.

«Подавляющее большинство из них жили надеждой и ожиданием своего 18-летия», — сказала Ассошиэйтед Пресс Любовь, терапевт, работающая с этими подростками, и теперь у них много беспокойства. «Я вижу довольно печальное будущее», — сказала Любовь, мать 17-летней транс-девушки, которая попросила не называть ее фамилию из соображений безопасности.

«Наши дети находятся между молотом и наковальней, — сказала она. — С одной стороны, социальное давление, а с другой — отсутствие надежды на то, что когда им исполнится 18, что-то изменится».

«Это невозможная ситуация», — сказала Любовь, потому что трансгендерам будет запрещено «изменять свою жизнь в соответствии со своей гендерной идентичностью», а также придется иметь дело с обществом, которое изображает их «не здоровыми, не нормальными и не имеет права жить».

