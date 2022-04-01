В Кеннеди-центре Американский театр балета превращается в восхитительного Дон Кихота.

Совершенно не нужно торопиться. Планеты вращаются, азалии расцветают, эпидемия исчезает, и, наконец, Дэниел Симкин опускает Бойлстона из своего потрясающего однорукого лифта — один, конечно, в «Дон Кихоте», но здесь он производит впечатление. Он вернул его на сцену с отвагой, которая, казалось бы, уже исчезла.

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Бойлстон в роли игривой, но контролирующей Китти, и Симкин в роли Базилио, ее столь же напористого любовника, в четверг возглавили блестящую команду в постановке, ориентированной на действие. (Шоу проходят по воскресеньям, со сменой актерского состава.) На протяжении трех ее актов художественные требования и влияние доблести неуклонно росли, поскольку Китри уклонялась от примирения своего отца, сбегала с Базилио и, наконец, вышла замуж, как любая героиня комиксов 19-го века. . Балет достойный.

С каждой разницей Бойлстон и Симкин, два мастера ABT в области технологий и театра пиццы, вращались быстрее и летали выше. Когда у Бойлстона в какой-то момент случился небольшой промах, вызвавший короткую, напряженную паузу в действии, эта мини-драма соответствовала насыщенному событиями характеру всего спектакля.

Веселый и меняющийся порыв продолжался до последнего такта третьего акта. Здесь Симкин, наследный принц партнерства и мастер тонкой и плавной отделки, превзошел маневр на повороте, выполнив три повторения своего фирменного движения — спирального вращения на 540 градусов. Это подвиг, больше, чем классический прием, с элементами боевых искусств. Симкин в этом эксперт. Что мне больше всего понравилось в его казни в четверг, так это то, что он поднял прыжок до лирического уровня, слегка падая на землю и снова взлетая, никогда не теряя комфорта и радости. В этом есть чистота.

Бойлстон сопоставил его с фуэте, которое вращается так быстро, что можно даже почувствовать ветерок. Что подводит меня к еще одному полезному аспекту этой постановки: это было похоже на воплощение весны. Как сияющие птицы, Леа Флейту осветила сцены снов своей жемчужной полосой и своим сиянием. Ормсби Уилкинс руководил оркестром оперного театра, исполнив блестящую музыку Людвига Минкуса, безумно заразительную смесь мелодий пивных и дуновения Испании. READ Сцены любви без цензуры в России, Колин Ферт и Стэнли Туччи

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Коллекции Санто-Локуасто прекрасны, особенно кружевные арки вокруг деревенской площади первой главы с переплетающимся мостом из плюща и извилистыми лестницами, а также освещенный лампами бар, где Китри позже обманом заставляет своего отца благословить ее союз с Базилио. Loquasto также разработал веселые костюмы с одним или двумя жуками. (Кеттери больше подходил более насыщенный цвет, чем выцветший персиковый в первой главе.) Освещение вагона Наташи Кац вызывало желание остаться в этом счастливом и гостеприимном мире.

Эта впечатляющая производительность, обусловленная силой во всем, является данью уважения давнему техническому директору ABT Кевину Маккензи, который ушел в отставку в конце 2022 года после впечатляющих 30 лет руководства. Этот пост — его последнее выступление в Кеннеди-центре с труппой, и во вторник на премьере программы ABT «Смешанный репертуар» Дебора Раттер, президент центра, вышла на сцену, чтобы поблагодарить Маккензи «за всю красоту, силу и великолепные вечера». здесь, в Оперном театре».

Этот сериал АБТ посвятил народу Украины, и каждое выступление начиналось с гимна Украины. Выступая перед аудиторией перед шоу в четверг, Маккензи упомянул, насколько сильно война затронула членов ABT. Это было напоминанием о том, насколько глобален балетный мир, и насколько многочисленны в нем русско-украинская диаспора.