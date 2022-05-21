В Киеве два часа дня. Вот что вам нужно знать

В пятницу Россия заявила, что ее войска «полностью освободили» сталелитейный завод «Азовсталь» в Мариуполе — последний оплот украинского сопротивления в некогда российском южном городе.

CNN не может независимо подтвердить, что все украинские войска покинули сталелитейный завод.

Украина еще не подтвердила претензии России, которые, если это правда, означали бы символическую военную победу Москвы.

Вот что вам нужно знать:

Осада Мариуполя: Стратегически важный портовый город одним из первых подвергся нападению русских после начала вторжения в Москву 24 февраля. К началу марта город был осажден российскими войсками, в результате чего население столкнулось с острой нехваткой продовольствия и воды, а также постоянными бомбардировками родильного дома и театра, где укрывались мирные жители.

завод: К середине апреля большинство последних украинских защитников вели бои, чтобы отбить российские войска от сталелитейного завода «Азовсталь», который также стал домом для 1000 мирных жителей, в том числе тяжело раненых и застрявших без медицинской помощи.

В конце апреля Россия заявила, что добилась «освобождения» Мариуполя, что отрицал президент Украины Владимир Зеленский, заявив, что солдаты все еще сопротивляются в городе.

Попытки эвакуации: Эвакуация мирных жителей с «Азовстали» началась 1 мая. 16 мая украинские военные заявили, что их силы выполнили свою «боевую задачу» на сталелитейном заводе, куда были эвакуированы сотни солдат.

Минобороны России сообщило, что сотни украинских военных, эвакуированных с завода, были доставлены в следственный изолятор, а тяжелораненым оказывается медицинская помощь.

Украина заявила, что рассчитывает обменять российских военнопленных на тяжелораненых солдат.

ситуация на земле: Если это правда, заявление России в пятницу предполагает, что весь город Мариуполь перешел под контроль России после почти трех месяцев жестоких боев.

Представитель Минобороны России заявил, что на заводе «сдалась последняя группа из 531 боевика». А ранее украинский командир полка «Азов» отдал солдатам приказ сохранить «жизнь и здоровье… и прекратить оборону города».

На размещенных в сети видеороликах видно, как оставшиеся бойцы «Азова» покидают сталелитейный завод. CNN не может самостоятельно проверить, сколько истребителей осталось на заводе.

Доходы России: Если падение меткомбината «Азовсталь» подтвердится, это означает, что российские силы полностью контролируют Мариуполь, прокладывая им путь к созданию сухопутного коридора между Россией и аннексированной территорией Крыма.

Символическая победа России также обеспечила бы себе крупный порт на Азовском море и высвободила бы российские силы для ведения боевых действий на передовой в Донбассе.