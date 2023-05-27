В Киеве заявили, что российские войска ослабляют атаки на Бахмут, чтобы перегруппироваться

КИЕВ (Рейтер) — Российские силы временно ослабили свои атаки на осажденный восточный город Бахмут, заявил в субботу высокопоставленный чиновник в Киеве, чтобы перегруппироваться и укрепить свои возможности.

Российская специальная армия Вагнера начала передавать свои позиции регулярным российским силам на этой неделе после того, как провозгласила полный контроль над Бахмутом после самого продолжительного и кровопролитного сражения войны.

В заявлении в Telegram заместитель министра обороны Хана Малиар заявила, что российские войска продолжают атаки, но «общая наступательная активность снизилась».

«Вчера и сегодня активных боев не было — ни в городе, ни на флангах», — написала она, добавив, что московские войска обстреливают окраины Бахмута и приближаются к нему.

«Уменьшение наступательных операций противника связано с заменой и перегруппировкой сил», — сказал Мальяр. «Противник пытается усилить свои возможности».

Она добавила, что украинские силы «крепко держат» высоты, которые смотрят на Бахмут с севера и юга, а также часть окраин, но в течение последних двух дней не продвинулись вперед, чтобы сосредоточиться на «других задачах».

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Серский опубликовал в субботу видео, на котором, по его словам, запечатлен украинский спецназ, действующий в разрушенном городе.

Ожидается, что вскоре Киев начнет долгожданное контрнаступление, чтобы отбить оккупированные Россией территории.

В субботу верховный генерал Украины опубликовал элегантно снятое видео, на котором украинские войска принимают присягу и готовятся к бою.

«Пришло время вернуть то, что принадлежит нам», — написал он.

(Отчетность Дэна Беличука; редактирование Коннора Хамфриса)