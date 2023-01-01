Новая волна взрывов прогремела в Киеве меньше часа назад в 2023 году, после того как Россия обстреляла Украину ракетами, нацеленными на столицу и другие города в преддверии празднования Нового года.

Первые взрывы в новом году начались примерно через 30 минут после полуночи, поразив два района, сообщил в телеграмме мэр Виталий Кличко, добавив, что немедленных сообщений о жертвах не поступало.

Ранее вечером президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы будут бороться, пока не победят.

«Мы боремся и будем продолжать бороться. За ключевое слово: «победа», — сказал он в своей речи после того, как в конце года в его стране начались новые волны забастовок.

«Я хочу сказать всем вам: украинцы, вы невероятные! Посмотрите, что мы сделали и что мы делаем!» Зеленский сказал в эмоциональной речи.

«Мы боремся как команда — вся страна, все наши области. Я ценю всех вас. Хочу поблагодарить каждый непобедимый регион Украины», — продолжил он.

Когда в 2023 году российские регионы на Дальнем Востоке звонили, президент России Владимир Путин произнес свою полуночную речь — обычно на фоне Кремля — стоя среди военнослужащих, воевавших на Украине.

Он сказал, что «историческая справедливость» на их стороне.