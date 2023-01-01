В Киеве прогремели взрывы на фоне новогодних терактов в России

Новая волна взрывов прогремела в Киеве меньше часа назад в 2023 году, после того как Россия обстреляла Украину ракетами, нацеленными на столицу и другие города в преддверии празднования Нового года.
Первые взрывы в новом году начались примерно через 30 минут после полуночи, поразив два района, сообщил в телеграмме мэр Виталий Кличко, добавив, что немедленных сообщений о жертвах не поступало.
Ранее вечером президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы будут бороться, пока не победят.
«Мы боремся и будем продолжать бороться. За ключевое слово: «победа», — сказал он в своей речи после того, как в конце года в его стране начались новые волны забастовок.
«Я хочу сказать всем вам: украинцы, вы невероятные! Посмотрите, что мы сделали и что мы делаем!» Зеленский сказал в эмоциональной речи.
«Мы боремся как команда — вся страна, все наши области. Я ценю всех вас. Хочу поблагодарить каждый непобедимый регион Украины», — продолжил он.
Когда в 2023 году российские регионы на Дальнем Востоке звонили, президент России Владимир Путин произнес свою полуночную речь — обычно на фоне Кремля — стоя среди военнослужащих, воевавших на Украине.
Он сказал, что «историческая справедливость» на их стороне.
В то же время взрывы сотрясли украинскую столицу, где днем журналисты AFP слышали не менее 11 громких взрывов.
Кличко сообщил в социальных сетях, что в результате субботних нападений погиб по меньшей мере один человек, а городские власти заявили, что еще 22 человека получили ранения.
Взрыв разорвал угол четырехзвездочного отеля «Альфавидо» в Киеве, высыпав обломки на улицу, сообщил репортер AFP.
Ближайшие тротуары, в том числе киевский Национальный дворец искусств, были застеклены окнами в этом районе.
23-летний кинорежиссер Ярослав Муденко, живущий в соседней квартире, сказал, что собирался уехать на новогоднюю вечеринку, когда услышал грохот.
Он сказал, что во время предыдущего нападения в октябре в этом районе были подобные взрывы, но не такие громкие, как в субботу.
Он сказал AFP, что все еще планировал пойти на вечеринку в доме друга, поскольку увидел, как спасатели оцепили улицу перед отелем.
«Наши враги, русские, могут разрушить наш мир, но они не могут разрушить наш дух», — сказал он.
«Почему я собираюсь праздновать с друзьями? Потому что я понимаю, что в этом году важно, чтобы люди были рядом».
Атаки происходят, когда путинское вторжение в Украину идет уже 11-й месяц, когда российские удары систематически наносятся по энергетической инфраструктуре, оставляя миллионы людей холодными и темными посреди зимы.
Сообщалось также о забастовках в городе Николаев на юге страны, где, по словам местного чиновника, семь человек получили ранения.
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в результате забастовок в одном из районов города вспыхнул пожар, пострадало несколько жилых домов.
Поскольку Украина продолжает полагаться на военную поддержку и помощь Европы и США для отражения российской агрессии, президент Франции Эммануэль Макрон в субботу пообещал помогать украинцам «непременно… до победы».
Путин встретил Новый год
- На западе Украины по меньшей мере четыре человека пострадали в Хмельницкой области, сообщил губернатор Сергей Гамалий после того, как часть города Хмельницкий осталась без электричества.
Валерий Залужный, глава Генштаба Украины, заявил, что в субботу Россия запустила 20 крылатых ракет, сбив 12.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Путин произнес новогоднее обращение из штаба Южного военного округа России, куда он прибыл ранее в субботу, чтобы вручить награды ветеранам.
Среди награжденных был командующий ВС РФ на Украине генерал Сергей Суровихин, сообщают российские информационные агентства.
На кадрах, опубликованных российским государственным телевидением, видно, как Путин поднимает бокал шампанского с солдатами в военной форме, некоторые из них прикалывают награды к их груди.
В своем традиционном новогоднем обращении, которое транслировалось по каналам незадолго до полуночи, Путин сказал россиянам, что «моральное, историческое право на нашей стороне».
Путин сказал, что этот год был отмечен «действительно важными, исключительными событиями», которые стали «границей, закладывающей основу для нашего общего будущего, для нашей настоящей свободы».
«Сегодня мы боремся за это, защищая наших людей на своих исторических территориях, в новых субъектах Российской Федерации», — добавил он, имея в виду четыре украинские области, которые якобы аннексированы Россией.
Ранее в послании своим войскам министр обороны Сергей Шойгу заявил, что победа России на Украине неизбежна.
Минобороны объявило о захвате села Дорошняга на юге Запорожской области — редкое достижение, поскольку Россия потерпела несколько неудач на Украине.
Министерство заявило, что 82 российских военнослужащих были освобождены в рамках обмена пленными с Украиной, а Киев заявил, что репатриировал 140 человек.
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