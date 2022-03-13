В Киеве раздались взрывы, когда российские войска теснят украинскую столицу.

Украинские власти сообщили об ограниченных успехах в обеспечении эвакуации украинских мирных жителей из наиболее пострадавших районов в пятницу.

Под Киевом волонтеры и местные власти смогли помочь тысячам людей бежать из наиболее пострадавших районов на севере и западе города.

Несмотря на интенсивные исходящие и входящие пожары, более 22 000 человек были эвакуированы за три дня из районов Форзель, Хостомель, Буча и Ирбен, все из которых подверглись масштабным разрушениям и были отключены от электричества и воды, сообщил глава Минздрава Алексей Кулеба. комиссия. Районная администрация в Киеве.

Колеба добавил, что в субботу администрация создаст новые пути доступа к городам, в которые мы еще не смогли добраться для эвакуации людей.

Наиболее важным является город Бородянка, который находится примерно в 25 километрах (15 милях) к северо-востоку от Киева. В пятницу город снова подвергся бомбардировке, поскольку российские войска продолжали попытки приблизиться к столице с севера.

Между тем, харьковский губернатор Оле Сенхопов заявил, что попытка эвакуации большего количества людей из города Изюм «сопротивлена ​​российскими оккупантами». В сообщении Telegram.

«Мы подготовили 20 автобусов и гуманитарную помощь», — сказал он, добавив, что «Зеленый коридор» был согласован и организован, но из-за бомбежек оккупантов он не запущен.

Автобусы были взорваны, и я едва мог развернуться и благополучно вернуться обратно. Он добавил, что в автобусах можно увидеть следы взрывов.

Власти центральной Украины сообщили об успешной эвакуации большего количества женщин и детей из Энергодара, захваченного российскими войсками неделей ранее, и близлежащих деревень.

Большинство перемещенных лиц в этом регионе доставляются в Запорожье перед посадкой на поезда в западную Украину.

Усилия Мариуполя: Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что местные священники присоединились к их усилиям по отправке конвоя с гуманитарной помощью в осажденный портовый город Мариуполь.

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал ситуацию в Мариуполе очень сложной. Русских обвиняли в бомбардировке города еще во время официальных переговоров.

Местные власти Мариуполя сообщают, что около 1600 человек в Мариуполе погибли в результате бомбардировок и авиаударов по городу.