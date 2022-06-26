В Киеве российские ракеты попали в жилые дома

(Блумберг) —

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Четыре российские ракеты попали в многоквартирные дома в центре украинской столицы рано утром в воскресенье, что мэр Киева Виталий Кличко назвал попыткой «запугать украинцев». Удары последовали за массовыми бомбардировками северной и западной Украины в субботу, в том числе запуском ракет из белорусского воздушного пространства.

Россия находится в нескольких часах от своего первого иностранного дефолта за столетие, а льготный период для пропущенных платежей по облигациям на сумму около 100 миллионов долларов истекает в воскресенье вечером.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, переговоры G7 о возможном ограничении поставок российской нефти продвинулись достаточно далеко, чтобы лидеры могли обсудить эту тему на своем саммите, который начнется в воскресенье в Германии. Великобритания, США, Япония и Канада планируют объявить о запрете на новый импорт золота из России.

(См. RSAN на Bloomberg для панели российских санкций.)

Ключевые разработки

Переговорщики G7 включили ограничение цен на российскую нефть в повестку дня лидеров

Великобритания объявила о запрете раскрывать новый импорт российского золота в G-7

Россия в нескольких часах от первого за столетие дефицита иностранной валюты

Германия настаивает на отказе G7 от ископаемого топлива в связи с климатическим штормом

Шольц нацелился на трансформацию после того, как сначала споткнулся в качестве немецкого капитана

на земле

Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины, заявил, что рано утром в воскресенье ракета попала в девятиэтажный жилой дом в Киеве. По словам мэра Киева, побывавшего на месте, спасатели работают над поиском людей под обломками, по меньшей мере двое человек доставлены в больницу. По предварительным данным, по столице и Киевской области было выпущено 14 ракет, пишет украинский парламентарий в Telegram, сообщает Associated Press. «Сейчас он полностью оккупирован Россией», — сказал мэр Северодонецка на востоке Украины. Россия заявила, что боевики-сепаратисты взяли под полный контроль Северодонецкий химический завод, последний украинский оплот города, сообщает Associated Press.

История продолжается

(Все время указано по центральноевропейскому времени)

Россия уходит от первого за столетие дефицита иностранной валюты (9 утра)

Сейчас Россия находится всего в нескольких часах от трагического момента в финансовой битве, которую Соединенные Штаты и другие страны вели против Кремля из-за его вторжения в Украину.

Льготный период для пропущенных платежей по облигациям на сумму около 100 миллионов долларов, которые были заморожены из-за широкомасштабных штрафов, истекает в воскресенье вечером. Официального объявления не будет, и Россия уже оспаривает рейтинг, но если инвесторы не получат свои деньги к установленному сроку, в понедельник утром произойдет «дефолт», согласно облигационным документам.

Британские фермерские рекрутеры избегают типичного российского найма (9 утра)

В прошлом году Россия была вторым по величине экспортером сезонных сельскохозяйственных рабочих в Великобританию — рабочей силе, необходимой для своевременного сбора клубники и других культур.

В то время как русские по-прежнему официально приветствуются в Великобритании, длительное время ожидания виз и неопределенность геополитической ситуации заставляют некоторых новобранцев опасаться приема на работу. Это усугубляется нехваткой сезонных сельскохозяйственных рабочих, которая уже обострилась после Brexit.

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Лидеры G7 обсуждают потолок цен на российскую нефть (12:46)

По словам людей, знакомых с этим вопросом, переговоры G7 о возможном ограничении поставок российской нефти продвинулись достаточно далеко, чтобы лидеры могли обсудить эту тему на своем саммите, который начнется в воскресенье в Германии.

Хотя согласованного предложения не было, помощники пришли к пониманию, что должна состояться официальная дискуссия между семью главами государств и правительств. План состоит в том, чтобы каждая страна-участница установила потолок цен, чтобы ограничить доходы Кремля и помочь обуздать цены на энергоносители.

Россия берет под свой контроль разрушенный восточный город (19:48)

Российские силы в настоящее время полностью контролируют главный восточный город Северодонецк, заявили местные официальные лица и министерство обороны России, поскольку на этой неделе украинские силы были выведены на несколько дней.

Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что Россия оккупировала город и три близлежащих села. По его словам, город, который был административным центром, разрушен на 90%.

Довоенное население Северодонецка составляло около 100 000 человек. Он подвергался бомбардировкам в течение нескольких недель, а также был ареной ожесточенных уличных боев. Сообщалось об уличных драках в соседнем Лисичанске.

США присоединяются к G7 в запрете нового импорта российского золота (19:25)

Президент США Джо Байден и его коллеги-лидеры G7 согласятся объявить запрет на новый импорт золота из России в рамках последних санкций в ответ на вторжение России в Украину.

Этот шаг означал бы полный разрыв между Россией и двумя крупнейшими торговыми центрами мира, Лондоном и Нью-Йорком.

США присоединились к G7 в запрете нового импорта российского золота

Россия передаст Беларуси ракетные комплексы «Искандер-М» (18:25)

Президент Владимир Путин встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге через несколько часов после того, как Россия использовала воздушное пространство Беларуси для запуска ракет по Украине.

Путин заявил, что Москва передаст ракетные комплексы «Искандер-М» правительству Минска в течение нескольких месяцев, сообщает «Интерфакс». Комплексы могут использовать как баллистические, так и крылатые ракеты как в ядерном, так и в обычном вариантах. Путин также сообщил, что самолеты Су-25 белорусской армии при необходимости могут быть доработаны в России и что подготовленные там белорусские пилоты хорошие.

Лукашенко заявил, что обеспокоен тренировочными полетами США и НАТО, и попросил Путина помочь переоборудовать белорусские самолеты, чтобы они могли нести ядерные боеголовки, сообщает «Интерфакс».

Россия заявляет, что убила «до 80» польских боевиков (12:30)

В результате точечных ударов по цинковому заводу в Константиновке Донецкой области Украины погибли до 80 «польских наемников», уничтожены боевые машины и реактивные установки, сообщил на брифинге пресс-секретарь Минобороны России Игорь Конашенков.

Это утверждение не могло быть проверено независимо, и министерство не сообщило, когда произошли забастовки. Польша не прокомментировала. Москва часто называет иностранных добровольцев, воюющих на стороне украинских сил, наемниками.

Столтенберг беседует с Эрдоганом о заявках Финляндии и Швеции. (12:20)

Глава НАТО сказал, что он и лидер Турции договорились продолжить переговоры на следующей неделе в связи с опасениями Анкары по поводу присоединения двух северных стран к военному альянсу.

В офисе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что президент Турции также имел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

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Германия хочет изменить курс G-7 на ископаемое топливо (10:20)

Берлин настаивает на том, чтобы страны G7 отказались от обязательства, согласно которому к концу года финансирование зарубежных проектов, связанных с ископаемым топливом, будет прекращено.

В проекте текста, переданном Bloomberg, говорится, что G7 «признает, что инвестиции в газовый сектор, поддерживаемые государством, необходимы в качестве временного ответа на текущий энергетический кризис».

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