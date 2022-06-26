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В Киеве российские ракеты попали в жилые дома

26 июня, 2022
Boleslava Sokolova

(Блумберг) —

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Четыре российские ракеты попали в многоквартирные дома в центре украинской столицы рано утром в воскресенье, что мэр Киева Виталий Кличко назвал попыткой «запугать украинцев». Удары последовали за массовыми бомбардировками северной и западной Украины в субботу, в том числе запуском ракет из белорусского воздушного пространства.

Россия находится в нескольких часах от своего первого иностранного дефолта за столетие, а льготный период для пропущенных платежей по облигациям на сумму около 100 миллионов долларов истекает в воскресенье вечером.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, переговоры G7 о возможном ограничении поставок российской нефти продвинулись достаточно далеко, чтобы лидеры могли обсудить эту тему на своем саммите, который начнется в воскресенье в Германии. Великобритания, США, Япония и Канада планируют объявить о запрете на новый импорт золота из России.

(См. RSAN на Bloomberg для панели российских санкций.)

Ключевые разработки

  • Переговорщики G7 включили ограничение цен на российскую нефть в повестку дня лидеров

  • Великобритания объявила о запрете раскрывать новый импорт российского золота в G-7

  • Россия в нескольких часах от первого за столетие дефицита иностранной валюты

  • Германия настаивает на отказе G7 от ископаемого топлива в связи с климатическим штормом

  • Шольц нацелился на трансформацию после того, как сначала споткнулся в качестве немецкого капитана

на земле

Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины, заявил, что рано утром в воскресенье ракета попала в девятиэтажный жилой дом в Киеве. По словам мэра Киева, побывавшего на месте, спасатели работают над поиском людей под обломками, по меньшей мере двое человек доставлены в больницу. По предварительным данным, по столице и Киевской области было выпущено 14 ракет, пишет украинский парламентарий в Telegram, сообщает Associated Press. «Сейчас он полностью оккупирован Россией», — сказал мэр Северодонецка на востоке Украины. Россия заявила, что боевики-сепаратисты взяли под полный контроль Северодонецкий химический завод, последний украинский оплот города, сообщает Associated Press.

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(Все время указано по центральноевропейскому времени)

Россия уходит от первого за столетие дефицита иностранной валюты (9 утра)

Сейчас Россия находится всего в нескольких часах от трагического момента в финансовой битве, которую Соединенные Штаты и другие страны вели против Кремля из-за его вторжения в Украину.

Льготный период для пропущенных платежей по облигациям на сумму около 100 миллионов долларов, которые были заморожены из-за широкомасштабных штрафов, истекает в воскресенье вечером. Официального объявления не будет, и Россия уже оспаривает рейтинг, но если инвесторы не получат свои деньги к установленному сроку, в понедельник утром произойдет «дефолт», согласно облигационным документам.

Британские фермерские рекрутеры избегают типичного российского найма (9 утра)

В прошлом году Россия была вторым по величине экспортером сезонных сельскохозяйственных рабочих в Великобританию — рабочей силе, необходимой для своевременного сбора клубники и других культур.

В то время как русские по-прежнему официально приветствуются в Великобритании, длительное время ожидания виз и неопределенность геополитической ситуации заставляют некоторых новобранцев опасаться приема на работу. Это усугубляется нехваткой сезонных сельскохозяйственных рабочих, которая уже обострилась после Brexit.

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Лидеры G7 обсуждают потолок цен на российскую нефть (12:46)

По словам людей, знакомых с этим вопросом, переговоры G7 о возможном ограничении поставок российской нефти продвинулись достаточно далеко, чтобы лидеры могли обсудить эту тему на своем саммите, который начнется в воскресенье в Германии.

Хотя согласованного предложения не было, помощники пришли к пониманию, что должна состояться официальная дискуссия между семью главами государств и правительств. План состоит в том, чтобы каждая страна-участница установила потолок цен, чтобы ограничить доходы Кремля и помочь обуздать цены на энергоносители.

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Россия берет под свой контроль разрушенный восточный город (19:48)

Российские силы в настоящее время полностью контролируют главный восточный город Северодонецк, заявили местные официальные лица и министерство обороны России, поскольку на этой неделе украинские силы были выведены на несколько дней.

Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что Россия оккупировала город и три близлежащих села. По его словам, город, который был административным центром, разрушен на 90%.

Довоенное население Северодонецка составляло около 100 000 человек. Он подвергался бомбардировкам в течение нескольких недель, а также был ареной ожесточенных уличных боев. Сообщалось об уличных драках в соседнем Лисичанске.

США присоединяются к G7 в запрете нового импорта российского золота (19:25)

Президент США Джо Байден и его коллеги-лидеры G7 согласятся объявить запрет на новый импорт золота из России в рамках последних санкций в ответ на вторжение России в Украину.

Этот шаг означал бы полный разрыв между Россией и двумя крупнейшими торговыми центрами мира, Лондоном и Нью-Йорком.

США присоединились к G7 в запрете нового импорта российского золота

Россия передаст Беларуси ракетные комплексы «Искандер-М» (18:25)

Президент Владимир Путин встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге через несколько часов после того, как Россия использовала воздушное пространство Беларуси для запуска ракет по Украине.

Путин заявил, что Москва передаст ракетные комплексы «Искандер-М» правительству Минска в течение нескольких месяцев, сообщает «Интерфакс». Комплексы могут использовать как баллистические, так и крылатые ракеты как в ядерном, так и в обычном вариантах. Путин также сообщил, что самолеты Су-25 белорусской армии при необходимости могут быть доработаны в России и что подготовленные там белорусские пилоты хорошие.

Лукашенко заявил, что обеспокоен тренировочными полетами США и НАТО, и попросил Путина помочь переоборудовать белорусские самолеты, чтобы они могли нести ядерные боеголовки, сообщает «Интерфакс».

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Россия заявляет, что убила «до 80» польских боевиков (12:30)

В результате точечных ударов по цинковому заводу в Константиновке Донецкой области Украины погибли до 80 «польских наемников», уничтожены боевые машины и реактивные установки, сообщил на брифинге пресс-секретарь Минобороны России Игорь Конашенков.

Это утверждение не могло быть проверено независимо, и министерство не сообщило, когда произошли забастовки. Польша не прокомментировала. Москва часто называет иностранных добровольцев, воюющих на стороне украинских сил, наемниками.

Столтенберг беседует с Эрдоганом о заявках Финляндии и Швеции. (12:20)

Глава НАТО сказал, что он и лидер Турции договорились продолжить переговоры на следующей неделе в связи с опасениями Анкары по поводу присоединения двух северных стран к военному альянсу.

В офисе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что президент Турции также имел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

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Германия хочет изменить курс G-7 на ископаемое топливо (10:20)

Берлин настаивает на том, чтобы страны G7 отказались от обязательства, согласно которому к концу года финансирование зарубежных проектов, связанных с ископаемым топливом, будет прекращено.

В проекте текста, переданном Bloomberg, говорится, что G7 «признает, что инвестиции в газовый сектор, поддерживаемые государством, необходимы в качестве временного ответа на текущий энергетический кризис».

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© Блумберг ЛП 2022

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