В Киеве сейчас 15:45. Вот последние новости о российском вторжении в Украину

Поврежденный в результате бомбежки торговый центр в Гостомиле Киевской области, 8 апреля. (Геннадий Минченко/Укринформ/Future Publishing)

Всемирный банк предупредил, что экономика Украины сократится вдвое в этом году из-за российского вторжения.

В экономическом отчете по региону Всемирный банк заявил в воскресенье, что экономика Украины, как ожидается, сократится на 45,1 процента в этом году, «хотя масштабы сокращения будут зависеть от продолжительности и серьезности войны».

«Масштабы гуманитарного кризиса, развязанного войной, ошеломляют, — сказала Анна Берди, вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии. — Российское вторжение наносит огромный удар по украинской экономике и наносит серьезный ущерб инфраструктуре». добавлен:

Украина немедленно нуждается в крупной финансовой поддержке, поскольку она изо всех сил пытается сохранить свою экономику, и правительство работает над поддержкой украинских граждан, которые борются и справляются с трудной ситуацией».

Всемирный банк ожидает, что российская экономика сократится на 11,2% в 2022 году после жестких санкций.

Другие затронутые экономики: Банк также предупредил, что сильно пострадают страны с формирующимся рынком и развивающиеся экономики в Европе и Центральной Азии.

«Помимо России и Украины, в этом году ожидается рецессия в Беларуси, Кыргызстане, Молдове и Таджикистане, в то время как прогнозы роста во всех экономиках были снижены из-за последствий войны, а рост евро слабее, чем ожидалось. Шоки для региона, товаров, торговли и финансов».

Повышение цен на пшеницу По данным Всемирного банка, на Россию и Украину приходится около 40 процентов импорта пшеницы в регионе и около 75 или более процентов в Центральной Азии и на Южном Кавказе.

«Война привела к росту цен на пшеницу, поскольку она нарушает сезоны посева и сбора урожая в Украине, в том числе других культур, таких как кукуруза, ячмень и подсолнечник, уничтожает жизненно важные поля, склады, инфраструктуру и производство, особенно на востоке Украины, и останавливает доставку из Черное море, откуда экспортируется около 90 процентов украинского зерна.

Всемирный банк отметил, что российские порты работают, но из-за конфликта выросли расходы на страхование, что не позволяет грузу покидать Россию.