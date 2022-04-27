В Киеве снесли памятник советской эпохи, символизирующий российско-украинскую дружбу

По словам мэра города, во вторник украинские власти демонтировали массивный памятник советской эпохи в центре Киева, символизирующий дружбу между Россией и Украиной, в ответ на вторжение Москвы. Бронзовая статуя высотой восемь метров (27 футов) изображает украинского и русского рабочего на пьедестале, поддерживающего советскую систему дружбы. Статуя была установлена ​​под гигантской титановой «Аркой дружбы народов», возведенной в 1982 году к празднованию 60-летия образования Советского Союза.

«Мы сейчас видим, что это за «дружба» — разрушение украинских городов.. погибли десятки тысяч мирных людей. Я убежден, что такой памятник сейчас имеет совсем другое значение», — заявил мэр Киева Виталий Кличко. Рабочие принялись снимать одну из двух бронзовых головок, упавших на землю с глухим треском.

Когда кран мемориала поднимался со швартовки и постепенно опускался на землю, толпа около 100 человек скандировала и скандировала «Слава Украине» и другие лозунги. «Россия вторглась в Украину… Можем ли мы дружить с Россией? Как вы думаете? Это наш злейший враг, поэтому памятник российско-украинской дружбе больше не имеет смысла», — сказал один из таких Сергей Миргородский. дизайнеры.

Российское вторжение в Украину, начавшееся 24 февраля, унесло жизни и ранения тысяч людей, превратило города и поселки в руины и вынудило более 5 миллионов человек бежать за границу. Москва описывает свои действия как «спецоперацию» по разоружению Украины и защите ее от фашистов.

«У нас не должно быть никаких связей с нацией агрессоров… ни дружбы, ни отношений, ничего», — сказала Диана, молодая женщина, не назвавшая своего полного имени. Кличко сказал, что арка останется на месте, но ее название будет изменено на «Арка свободы для украинского народа». (Написано Марком Портером и Дэвидом Люнгреном, под редакцией Розальбы О’Брайен)

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