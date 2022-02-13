В Киеве тысячи людей вышли на марш, чтобы продемонстрировать единство перед российской угрозой — мир

КИЕВ: В субботу несколько тысяч украинцев собрались в Киеве, чтобы продемонстрировать единство на фоне опасений российского вторжения. Украинский лидер призывал людей не паниковать и парировал то, что, по его словам, было обилием мрачных предсказаний войны, опубликованных в СМИ.

Напряженность возросла, когда Россия сосредоточила более 100 000 военнослужащих вблизи Украины и провела крупномасштабные учения. В пятницу США заявили, что вторжение может начаться в любой момент. Россия отрицает, что планировала вторжение.

Украинцы выстроились через центр Киева, скандируя «Слава Украине» и неся украинские флаги и транспаранты с надписями «Украинцы будут сопротивляться» и «Захватчики должны умереть».

Президент Украины Владимир Зеленский, присутствовавший на учениях полиции на юге Херсонщины, заявил, что российская атака может произойти в любое время, но отверг то, что он назвал чрезмерным объемом информации о надвигающейся большой войне.

«Лучший друг наших врагов — это паника в нашей стране. И вся эта информация только создает панику и не может нам помочь». Я не могу согласиться с тем, что еще не произошло. Пока масштабной войны на Украине нет».

Соединенные Штаты и несколько западных правительств призвали своих граждан покинуть Украину, а Вашингтон заявил в субботу, что приказал покинуть большую часть сотрудников своего посольства в Киеве.

«Мы должны быть готовы каждый день. Это началось не вчера. Это началось в 2014 году, поэтому мы готовы и поэтому мы здесь», — сказал Зеленский, имея в виду аннексию Крыма Россией и ее поддержку антикиевской сепаратистский мятеж на востоке.

В отдельном заявлении командующий ВСУ Валерий Залогний и министр обороны Алексей Резников заявили, что агрессор не будет захватывать Киев, Одессу, Харьков или любой другой украинский город.

«Мы укрепили оборону Киева. Мы прошли войну и необходимые приготовления. Поэтому готовы встречать врагов не цветами, а «Стингерами», «Джавелинами» и NLAW. Добро пожаловать в ад!» к комплексу противоракетного и зенитного вооружения.Для самолетов полученных с Запада.

Военные говорят, что украинская разведка и армия контролируют ситуацию на границе, а Киев координирует свои действия с союзниками. «Такого союза ведущих демократий не существовало десятилетиями», — заявили Залогний и Резников.

Зеленский только в прошлом месяце выразил свое разочарование ястребиными оценками войны. Такие предупреждения повлияли на усиление экономического давления на национальную валюту. Президент США Джо Байден и его российский коллега Владимир Путин выступят позже в субботу.