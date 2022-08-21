В Киеве этот украинский художник рисует противотанковых ежей

В видео, размещенном на Logvyn’s Инстаграм На прошлой неделе 38-летнего художника можно было увидеть склонившимся над одной из нескольких непрактичных серых переборок, которые напоминают огромных разбросанных журавлей, добавляя всплески цвета: малиновый красный, вдохновленный украинской военной песней»,О, красная калина на лугуИ зеленые листья.
Логвин потратил около 80 часов за последние две недели, рисуя ежа в очень детальном стиле, известном как Петриковская роспись.И Традиционный вид декоративно-прикладного искусства, зародившийся в селе Петриковка на востоке Украины. Изучая форму в течение девяти лет, Логвин остается верной своим техникам народного творчества: она использует кисти из кошачьей и беличьей шерсти и говорит, что иногда ей приходится лежать на полу, чтобы правильно выполнить технику, которая требует, чтобы мазки попадали в то же направление. Завершить эту работу планируется к 24 августа, ко Дню Независимости Украины.
Оформление очень современного «полотна» ежа в стиле ретро — это мой способ заговорить с миром об Украине, о нашей войне, о наших ценностях. Мы должны защищать нашу культуру. Культура — это основа нации», — говорит Логвин. , доступ через Zoom в Киеве. [Petrykivka painting] Это показывает, что Украина очень яркая».
В начале русского вторжения в феврале Логвин искала убежища на Западе и вернулась в Киев в апреле, когда с удивлением увидела повсюду стальных ежей. Иногда известный как Чешские ежи — поскольку они, как говорят, возникли в этой стране в 1930-х годах — заграждения останавливали продвижение танков, поворачиваясь под гусеницами передового танка, отрывая машину от земли и оставляя ее в ловушке и уязвимой.
Для Логвина они служат не знаком безопасности, а постоянным напоминанием об опасности. «Я никогда раньше не видела свой город таким. Я была в ужасе», — говорит она.
Поэтому, когда в мае наступил ежегодный городской праздник День Киева, Логвин решила попробовать свои силы в упрощении стальных заграждений. Один из них она раскрасила в сине-желтый цвет украинского флага, как она называет «подарок моему городу». Теперь, когда страна вступила в восьмой месяц вооруженного конфликта, она снова вернулась к нему. На этот раз это показывает, что украинцы не только защищают свои физические города с помощью боевого оружия. Они также защищают свою культурную самобытность с несокрушимым духом.
До войны Логвин руководил компанией по производству фейерверков; Сейчас она помогает военным с фейерверками, но всю свою жизнь провела в окружении искусства. Логвин выросла в Шостке на северо-востоке Украины, где ее мать была учителем рисования и художницей. После того, как родители подарили ей деревянную доску, украшенную Петриковский стиль в подарок, я им заинтересовался и учился у его наставника Почти десятилетие назад. Теперь она использует его, чтобы дарить подарки своим друзьям и семье. Она надеется, что нарисованные ежики, ее самый большой проект на сегодняшний день, «улучшат эмоциональное и психологическое состояние людей, потому что все устали от войны».
Многие художники в Украине переосмыслили общественные пространства в ответ на войну. Ранее на этой неделе группа художников нарисовала подсолнухи на обугленные экстерьеры О взорванных автомобилях, изъятых из Арбина. через Украину, фрески Осуждающий войну: на стене в Запорожье Украинский военный перевернулся с российского корабля; в Киеве, Персонаж, который вызывает Деву Марию — и держит ракету «Джавелин» — смотрит вниз на улицу.
Однако своим холстом Логвин взяла само орудие войны. Смотреть ее рисунки на видео странно: она берет что-то жестокое и уродливое и обращается с этим с прикосновением художника — с нежностью, которую она могла бы сохранить ради фарфора.
Ежи, которые распространились по побережью Франции во время вторжения в Нормандию, связаны со Второй мировой войной. В подмосковном городе ярко-красный мемориал, выполненный в виде огромных ежей, отмечает самую дальнюю точку проникновения нацистских войск в город.
Под кистью Логвина у нее ёжики Стать символом украинской стойкости. Через несколько дней после вторжения к производству металлоизделий приступили гражданские лица, в том числе двое других украинских художников, Подписаться на пиццу И Виктория БидстИ Кто сделал десятки ежей Отправляется по всей стране.
Логвин планирует раскрасить еще ежиков цветами, представляющими страны, которые помогли Украине. Покраску металлоконструкций характеризуют как спокойную. «Для меня это своего рода медитация, — говорит она. «Только так я могу жить в этих условиях. До войны я занимался искусством, потому что хотел. Теперь это не дает мне думать».
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