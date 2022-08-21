В Киеве этот украинский художник рисует противотанковых ежей

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Варвара Логвин может выглядеть как любой другой художник на открытом воздухе На исторической Майдане Незалежности в Киеве — тележка с краской рядом, грязная тарелка в одной руке и кисточка в другой — вот только обращает внимание не на холст, а на большое противотанковое стальное препятствие, известное как ёжик.

В видео, размещенном на Logvyn’s Инстаграм На прошлой неделе 38-летнего художника можно было увидеть склонившимся над одной из нескольких непрактичных серых переборок, которые напоминают огромных разбросанных журавлей, добавляя всплески цвета: малиновый красный, вдохновленный украинской военной песней»,О, красная калина на лугуИ зеленые листья.

Логвин потратил около 80 часов за последние две недели, рисуя ежа в очень детальном стиле, известном как Петриковская роспись.И Традиционный вид декоративно-прикладного искусства, зародившийся в селе Петриковка на востоке Украины. Изучая форму в течение девяти лет, Логвин остается верной своим техникам народного творчества: она использует кисти из кошачьей и беличьей шерсти и говорит, что иногда ей приходится лежать на полу, чтобы правильно выполнить технику, которая требует, чтобы мазки попадали в то же направление. Завершить эту работу планируется к 24 августа, ко Дню Независимости Украины.

Оформление очень современного «полотна» ежа в стиле ретро — это мой способ заговорить с миром об Украине, о нашей войне, о наших ценностях. Мы должны защищать нашу культуру. Культура — это основа нации», — говорит Логвин. , доступ через Zoom в Киеве. [Petrykivka painting] Это показывает, что Украина очень яркая».

В начале русского вторжения в феврале Логвин искала убежища на Западе и вернулась в Киев в апреле, когда с удивлением увидела повсюду стальных ежей. Иногда известный как Чешские ежи — поскольку они, как говорят, возникли в этой стране в 1930-х годах — заграждения останавливали продвижение танков, поворачиваясь под гусеницами передового танка, отрывая машину от земли и оставляя ее в ловушке и уязвимой. READ Бывший премьер-министр России описывает президентство Трампа как период разочарования

Для Логвина они служат не знаком безопасности, а постоянным напоминанием об опасности. «Я никогда раньше не видела свой город таким. Я была в ужасе», — говорит она.

Поэтому, когда в мае наступил ежегодный городской праздник День Киева, Логвин решила попробовать свои силы в упрощении стальных заграждений. Один из них она раскрасила в сине-желтый цвет украинского флага, как она называет «подарок моему городу». Теперь, когда страна вступила в восьмой месяц вооруженного конфликта, она снова вернулась к нему. На этот раз это показывает, что украинцы не только защищают свои физические города с помощью боевого оружия. Они также защищают свою культурную самобытность с несокрушимым духом.

До войны Логвин руководил компанией по производству фейерверков; Сейчас она помогает военным с фейерверками, но всю свою жизнь провела в окружении искусства. Логвин выросла в Шостке на северо-востоке Украины, где ее мать была учителем рисования и художницей. После того, как родители подарили ей деревянную доску, украшенную Петриковский стиль в подарок, я им заинтересовался и учился у его наставника Почти десятилетие назад. Теперь она использует его, чтобы дарить подарки своим друзьям и семье. Она надеется, что нарисованные ежики, ее самый большой проект на сегодняшний день, «улучшат эмоциональное и психологическое состояние людей, потому что все устали от войны».

Однако своим холстом Логвин взяла само орудие войны. Смотреть ее рисунки на видео странно: она берет что-то жестокое и уродливое и обращается с этим с прикосновением художника — с нежностью, которую она могла бы сохранить ради фарфора.

Ежи, которые распространились по побережью Франции во время вторжения в Нормандию, связаны со Второй мировой войной. В подмосковном городе ярко-красный мемориал, выполненный в виде огромных ежей, отмечает самую дальнюю точку проникновения нацистских войск в город.

Под кистью Логвина у нее ёжики Стать символом украинской стойкости. Через несколько дней после вторжения к производству металлоизделий приступили гражданские лица, в том числе двое других украинских художников, Подписаться на пиццу И Виктория БидстИ Кто сделал десятки ежей Отправляется по всей стране.