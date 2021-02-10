В конце двухчасовой лекции Zoom профессор понимает, что молчал.

а Математика Университет Профессор на собственном опыте обнаружил, что молчание не всегда золотое.

После доставки Приблизить Двухчасовая лекция профессора Донг Ванга из Национального университета Сингапур Вскоре он понял, что никто из его учеников не слышал ни слова, потому что его местный микрофон был отключен. По данным независимого информационного агентства.

Затем Ван позвонил, чтобы задать вопросы примерно 20 студентам, которые уже поддерживали связь с классом онлайн в течение всего этого мероприятия – и не получили ничего, кроме тараканов.

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“Нет … а … мы можем закончить наш урок?” Спросил.

В конце концов, несколько студентов заговорили и сказали ему, что он все время молчал.

«Мы ничего не слышим от вас с 6:08», – сказал сбитый с толку один студент.

“от чего?” Ван спросил студента, который подтвердил время. “Вы имеете в виду, как долго вы слышали?”

Один студент ответил, что вначале, в 18:00, они слышали только немного, а с 18:08 ничего больше, пока экран застыл.

Тогда явно испуганный Ван сказал в классе, что он снова повторит всю лекцию.

Азуса Чан, один из студентов, сообщил новостному агентству, что профессор необъяснимым образом заставил его замолчать.

Студент сказал: «Ученики пытались привлечь его внимание разными способами, включив звук и даже позвонив на его номер телефона. Однако он не ответил и продолжил урок».

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«Со временем количество участников сократилось, так как студенты не могли связаться с профессором и не имели другого выхода. Здесь вы видите более 20 студентов, которые терпеливо ждали в течение двух часов возвращения профессора», – добавил Чан.

Студент объяснил, что Ван проводил весь урок на iPad, «поэтому можно ожидать много ошибок в такой обстановке».

После этой аварии он уехал [sic] Он звал его рядом с собой всякий раз, когда читал лекцию, чтобы мы могли позвонить ему в случае крайней необходимости ».