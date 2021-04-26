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В конце китайского реалити-шоу русский мужчина попал в ловушку.

26 апреля, 2021
Muhammad

ПЕКИН – Испытания реалити-шоу, наконец, закончились для россиянина, который случайно присоединился к шоу китайского бойз-бэнда – почти три месяца спустя он вышел в финал, несмотря на призывы фанатов голосовать за него.

27-летний Владислав Иванов из Владивостока был выгнан из производственного лагеря 2021 года в субботу после того, как зрители проигнорировали его просьбы уйти и поддержали его до финала.

Иванов, который свободно говорит на мандаринском диалекте, присоединился к программе в качестве преподавателя китайского языка.

Но он сказал, что его пригласили зарегистрироваться в качестве участника после того, как директора заметили его внешность.

«Они спросили, не хочу ли я попробовать новую жизнь», – сказал Иванов во время выступления.

Почти сразу он, похоже, пожалел о своем решении, но не смог уйти, не нарушив контракт.

Об отсутствии энтузиазма свидетельствовало то, что он нерешительно пел, читал рэп и танцевал вместе с другими, более восторженными участниками.

Выступая под сценическим псевдонимом Lelush, он призвал аудиторию проголосовать за него, заявив, что не хочет быть среди одиннадцати победителей шоу, которые по контракту были обязаны сформировать бойз-бэнд.

В одном из эпизодов он сказал: «Не люби меня, результата не добьешься».

Но зрители приняли его жесткий характер и держали его в бегах около трех месяцев.

Программы обучения идолов – телевизионный жанр, зародившийся в Корее, где сотни молодых артистов проходят строгие тренировочные сборы и голосование публики, – стали чрезвычайно популярными в Китае.

На этом фото участники забиты в спальнях на тропическом острове в китайской провинции Хайнань, а их телефоны конфискованы большую часть сезона.

Любой, кто хотел разорвать контракт и уйти в середине сезона, который начался в середине февраля, должен был заплатить большой штраф.

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Хотя критики подвергли сомнению прозрачность голосования на шоу айдолов, похоже, что Иванов произвел на китайскую аудиторию настоящий антигерой как антигерой.

Описанные некоторыми фанатами, некоторыми серьезными и некоторыми циничными, как «самый жалкий раб за плату», они прославляли его как символ «культуры пения», популярного понятия среди китайских миллениалов, которое обозначает пораженческое отношение к повседневной жизни.

Зритель прокомментировал видео, на котором Иванов грустно исполняет русскую рэп-песню: «Не дай ему уйти».

«Сестры голосуют за это! Пусть будет 996», – прокомментировал другой фанат, используя разговорный китайский язык для обозначения тяжелого рабочего графика, от которого страдают многие молодые сотрудники, особенно в цифровых стартапах.

Неожиданная звезда добралась до финального эпизода шоу в субботу, так как не набрала достаточно голосов, чтобы присоединиться к бойз-бэнду.

«Я наконец-то без работы», – с облегчением сказал Иванов в воскресенье в своем аккаунте на Weibo.

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