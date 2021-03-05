В конце концов, установка музыкальных приложений по умолчанию в iOS 14.5 – это не проблема

Фото : Кейтлин МакГарри / Gizmodo

То, что кажется одной из самых интересных функций в iOS 14.5, работает несколько иначе, чем казалось изначально.

Прошлый месяц , Реддиторы Я узнал, что в бета-версии iOS 14.5 появилось новое меню, когда пользователь попросил Siri воспроизвести музыку. В этом списке представлены альтернативы приложению для воспроизведения музыки, включая Spotify, а не Apple Music. В некоторых случаях Siri воспроизводит музыку в том же приложении, отличном от Apple Music, в следующий раз, когда вы спросите, но не каждый раз.

Как Gizmodo упомянул В то время Siri иногда воспроизводила песню в Spotify, например, по запросу, но иногда и в Apple Music. В других случаях Siri снова отображает то же меню, чтобы выбрать приложение. Похоже, что это может быть новая, хотя и ошибочная, функция выбора другого музыкального приложения по умолчанию, поскольку Apple недавно разрешила пользователям Измените значение по умолчанию Браузерные и почтовые приложения в iOS 14. Но теперь кажется, что это не так.

TechCrunch упомянул В четверг Apple пояснила, что новое меню на самом деле является функцией Siri, чтобы узнать ваши привычки и со временем улучшить ваш опыт. Ссылаясь на Apple, TechCrunch сообщил, что выбранное вами приложение не становится новым приложением по умолчанию, как ожидалось, что объясняет, почему одно и то же меню иногда все еще появляется во время тестирования даже после выбора приложения, отличного от Apple Music.

Функция как функция для изучения Siri ваших предпочтений прослушивания также объясняет, почему приложения для подкастов также появляются в этом списке. Поскольку в настройках меню нет опции для установки альтернативного музыкального приложения по умолчанию, как в случае с браузерами и почтовыми клиентами, имеет смысл сделать новый список более сфокусированным на понимании ваших привычек прослушивания.

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Apple подтвердила функцию Siri. Spotify не Немедленно вернуться Запрос на комментарий.

Интересно, что список появился в оригинальной iOS 14. .5 публичная бета Вроде исчезли В публичной бета-версии 2, прежде чем вернуться в публичную бета-версию 3. Опять же, в настройках не появилась возможность официально изменить приложение «Музыка», поэтому, хотя иногда это может дать слушателям, не использующим Apple Music, шаг вперед, это не решение. обязательно избегайте музыкального сервиса Apple, если вы используете команды Siri для воспроизведения своих мелодий.

Извините, пользователи Spotify. Похоже, что на данный момент мы все еще придерживаемся Apple Music.

Добавлено подтверждение от Apple.