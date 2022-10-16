В конце концов, Pixel Watch технически поддерживают диапазон 20 мм.

Google Pixel Watch поставляются со смарт-коннектором для своих ремешков, но уникальный коннектор означает, что сторонние ремешки не работают. По крайней мере, это не официально. Но ремешок Google «Crafted Leather» фактически открывает поддержку использования 20-миллиметрового внешнего ремешка на Pixel Watch.

Большинство смарт-часов, продаваемых пользователям Android, включая серию Samsung Galaxy Watch и подавляющее большинство смарт-часов Wear OS, поддерживают использование традиционного контактного разъема для браслета. Использование быстроразъемных ремешков стало популярным благодаря этому стандарту, но это не помешало Apple использовать проприетарный разъем с Apple Watch, а Fitbit также использовала собственные разъемы в своих умных часах и трекерах.

Мы в целом являемся поклонниками Google Connector на Pixel Watch. Кнопка быстрого отсоединения на часах позволяет сдвинуть ремешок со своего места для гораздо более быстрой фиксации, а также обеспечивает красивый гладкий вид ремешков.

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Тем не менее, это действительно расстраивает, что очень трудно получить сменные ремешки для часов. Google продает комплектные Pixel Watch только в разных цветах Active Band, а в настоящее время существует множество ремешков. Слишком поздно или продано.

Дэн Зайферт в край нашел Что ремешок Pixel Watch из искусственной кожи фактически поддерживает использование ремешка шириной 20 мм с классическим штырьковым разъемом. Разъем для ремешка из искусственной кожи добавляет выступы с обеих сторон Pixel Watch, чтобы удерживать ремешок на месте, но он использует только обычный штыревой разъем. Однако простого способа удалить ранее установленный домен нет. Вам понадобится инструмент для удаления штифта, чтобы вытащить ленту из держателя, но затем можно защелкнуть 20-миллиметровый стержень.

К сожалению, на данный момент ремешка «Crafted Leather» для Pixel Watch практически нет в наличии. Цвет «Плющ» полностью недоступен и не подходит для листа ожидания, в то время как «Обсидиан» доступен в меньшем размере на данный момент. Это не будет проблемой для преобразователя диапазона, но если вам нужен больший размер, это определенно будет позором. Потратить 80 долларов на группу Вы не можете его использовать.

Мы надеемся, что со временем появятся доступные сторонние адаптеры.

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