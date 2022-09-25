В космосе американо-российское сотрудничество находит путь вперед

Когда SpaceX в следующий раз запустит свою ракету Falcon 9 на Международную космическую станцию, одним из астронавтов на борту будет россиянин.
НАСА и российское космическое агентство «Роскосмос» объявили в пятницу, что они достигли соглашения, согласно которому российские космонавты получат места на космическом корабле американского производства в обмен на то, что астронавты НАСА отправятся на орбиту на российских ракетах «Союз».
Также в пятницу президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Дмитрия Рогозина, который с 2016 года возглавлял российскую компанию «Роскосмос», курирующую космическую деятельность России.
Русские и американцы в космосе поддерживали тесное сотрудничество, несмотря на разрыв отношений между двумя странами после вторжения России в Украину в феврале. Отношения также пострадали от неоднократных враждебных заявлений г-на Рогозина в российских СМИ и в его аккаунтах в Twitter и Telegram.
В апреле г-н Рогозин потребовал отмены экономических санкций в отношении России и заявил, что выдвинул предложение, призывающее правительство России покинуть космическую станцию.
На этой неделе, после того как Европейское космическое агентство официально отказалось от сотрудничества с Россией по отправке роботизированного вездехода на Марс, г-н Рогозин заявил, что российские космонавты на космической станции перестанут использовать роботизированную руку, созданную европейцами, и оскорбил Джозефа. Ашбахер, генеральный директор Европейского космического агентства, и Жозеп Боррель Фонтельес, один из высокопоставленных внешнеполитических деятелей Европейского Союза.
«Я, в свою очередь, даю приказ нашему экипажу на Международной космической станции прекратить работу с европейским манипулятором ERA», — написал господин Рогозин в своем Telegram-канале. «Пусть сам Шбахер и его босс Боррелл полетят в космос и сделают хоть что-нибудь полезное со своей жизнью».
Дмитрий С. настаивал. Песков, официальный представитель Кремля, сказал, что этот шаг не имеет никакого отношения к работе г-на Рогозина, и пообещал, что бывший директор будет назначен снова в ближайшее время.
«Это не имеет никакого отношения ни к каким вопросам», — цитируют в пятницу российские государственные СМИ слова Пескова. «Со временем Рогозин будет принят на работу и выйдет на новую работу».
Рогозин сменит Юрия Борисова, который занял пост в Роскосмосе после увольнения с поста вице-премьера, курирующего российский военно-промышленный комплекс. Г-н Борисов — давний правительственный чиновник, ранее занимавший должность заместителя министра обороны. В отличие от г-на Рогозина, он не известен тем, что публично вызывает споры.
Чиновники НАСА последовательно настаивали на том, чтобы работа на космической станции оставалась нормальной, обычно оставляя комментарии Рогозина без ответа.
Но на прошлой неделе НАСА опубликовало заявление с выговором России после того, как Российское космическое агентство распространило фотографии трех российских космонавтов на космической станции, несущей корабль. Флаги пророссийских сепаратистов В двух областях Украины.
В пятницу НАСА возобновило освещение сотрудничества.
«Интегрированные летные экипажи гарантируют, что на борту станции есть должным образом обученные члены экипажа для выполнения основного технического обслуживания и выхода в открытый космос», — говорится в заявлении НАСА. «Он также защищает от чрезвычайных ситуаций, таких как проблема с любым космическим кораблем с экипажем, серьезные проблемы со здоровьем у экипажа или аварийная ситуация на борту, которая требует, чтобы экипаж и назначенный корабль вернулись на Землю раньше, чем планировалось».
Например, без соглашения об обмене экипажами, если проблема приведет к запуску нового «Союза», то в какой-то момент все российские космонавты на станции вернутся на Землю, оставив российскую часть станции без присмотра. Это может поставить под угрозу всю станцию.
«Станция спроектирована так, чтобы быть взаимосвязанной и полагаться на вклад каждого космического агентства в своей работе», — заявили в НАСА. «Ни одно агентство не может работать независимо от других».
По соглашению между НАСА и Роскосмосом не происходит обмена денежными средствами.
С 2006 по 2020 год НАСА платило России в среднем 56 миллионов долларов за место за доставку 71 астронавта на космическую станцию. После того, как в 2011 году космический шаттл НАСА ушел в отставку, «Союз» стал единственным способом, которым астронавты НАСА могли выйти на орбиту. Эта потребность отпала, когда космический корабль SpaceX Crew Dragon заработал в 2020 году.
Российская астронавт Анна Кикина присоединится к астронавтам НАСА Николь Манн и Джошу Кассаде, а также Коичи Ваката из Японии на борту Crew-5, следующей миссии SpaceX на космическую станцию, которая в настоящее время запланирована на сентябрь. Другой российский космонавт, Андрей Федяев, должен стать членом экипажа следующей миссии SpaceX весной следующего года.
Астронавты НАСА, начиная с Фрэнка Рубио и Лорала О’Хара, войдут в состав экипажей предстоящих запусков «Союзов».
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