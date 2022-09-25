В космосе американо-российское сотрудничество находит путь вперед

Когда SpaceX в следующий раз запустит свою ракету Falcon 9 на Международную космическую станцию, одним из астронавтов на борту будет россиянин.

НАСА и российское космическое агентство «Роскосмос» объявили в пятницу, что они достигли соглашения, согласно которому российские космонавты получат места на космическом корабле американского производства в обмен на то, что астронавты НАСА отправятся на орбиту на российских ракетах «Союз».

Также в пятницу президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Дмитрия Рогозина, который с 2016 года возглавлял российскую компанию «Роскосмос», курирующую космическую деятельность России.