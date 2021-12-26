В костюмах Санта-Клауса, национальной гвардии России, они водят юных курсантов на военные маневры.

Дедушка Мороз (вверху) — или Тед Морос — часто носит с собой волшебного помощника и обычно сопровождает его снегурочка Снагурочка. Он может показаться отцом Рождества, но есть важные отличия.

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Дедушка Мороз — или Тед Морос — часто носит с собой волшебного помощника и обычно сопровождает свою снегурочку Снагурочку.

Он может показаться отцом Рождества, но есть важные отличия.

Например, новогодняя ночь, когда подарки приходят в полночь, — самая загруженная ночь для него.

Он часто взволнованно видит детей в их домах или на вечеринках перед Новым годом, а с конца советской эпохи он появлялся в некоторых квартирах и домах 6 и 7 января, чтобы отметить православный сочельник и Рождество.

Обычно он красный, но иногда его можно увидеть в синем или очень редко в белом цвете.

Его традиционным видом транспорта были не олени, а белые лошади. Однако с годами он также искал метро и трамваи.

Ему не нужно спускаться в дымоходы.

Традиционно, в глубокой истории, Тед Морос бродил по джунглям, управляя морозом, принося дары добрым и наказывая плохих.

В отличие от Санты, дедушка Мороз, по-видимому, дарит свои подарки, когда приходит с большим подарочным пакетом. В общем, дети должны показывать ему, насколько они хороши, часто помогая Снегурочке, читая стихотворение или спев песню, прежде чем он дарит подарки.

Он живет не на Северном полюсе, а в городе Великий Устюг на севере России, ему стыдно за Арктику.

Здесь Почта России доставляет ему почту, но, поскольку это такая большая страна, у него есть региональные резиденции, например, в зоопарке Раева Ручья в Красноярске, Сибирь.

День рождения дедушки Мороза — 18 ноября, самый холодный день в Великом Устюке.

Экзотическая Снегурочка — персонаж из старинных сказок, впервые вошедших в рождественский ритуал в конце 19 века.

Она осталась таковой, когда Сталин позволил Деду Морозу вернуться через два десятилетия после революции в России.