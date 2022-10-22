Кремль Угрожает принять ответные меры после того, как власти арестовали Артема Оса, сына высокопоставленного российского чиновника, по запросу США за якобы участие в схеме ухода от санкций и отмывания денег.

Вассу, задержанному в Милане, предъявили обвинение в схеме незаконного получения военные технологии США Наказать венесуэльскую нефть за субсидии Военные действия России на УкраинеСогласно обвинениям, выдвинутым Министерством юстиции США на этой неделе.

«Мы категорически против этого и осуждаем практику подобных арестов граждан России», — заявил представитель Кремля. Дмитрий Песков Он сказал.

Отец США, губернатор Красноярского края России Александр Ос указал, что арест был политически мотивирован, сообщает британская газета The Guardian. вкус.

Другой официальный представитель правительства России Мария Захарова заявила, что Москва не оставит «без ответа» поиск россиян в США и обвинила США в «захвате заложников» в политических целях», — сообщает ТАСС.

Соединенные Штаты были не единственными, кого обвиняли в схеме отмывания денег и контрабанды. USS был совладельцем торговой компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), которую он якобы использовал вместе с сообщниками в качестве прикрытия для доставки американских оборонных технологий в Россию.

США и заговорщиков обвиняют в том, что они использовали NDA GmbH для поставки передовых полупроводников и микропроцессоров для борьбы с самолетами, ракетными системами, интеллектуальными боеприпасами, радарами и спутниками в России — некоторые из них были обнаружены в оружии, использовавшемся в войне на Украине.

«Некоторые из тех же электронных компонентов, полученных по преступной схеме, были обнаружены в российских оружейных платформах, захваченных на поле боя в Украине», — говорится в заявлении Минюста, добавив, что обвиняемые разработали «сложную сеть» схем, которые «подорвали безопасности», экономической стабильности и верховенства права во всем мире».

Группа заговорщиков также якобы отправила сотни миллионов баррелей нефти из Венесуэлы российским и китайским структурам, в том числе олигархам, находящимся под санкциями.

Всего в обвинительном акте по 12 пунктам обвиняются пять граждан России, в том числе Юрий Орихов, Светлана Козоргачева, Тимофей Телегин и Сергей Туляков. Хуана Фернандо Серрано Понса и Хуана Карлоса Сото также обвиняют в заключении незаконных нефтяных сделок для венесуэльской государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela SA.

Согласно судебным документам, один из заговорщиков открыто признал, что NDA GmbH работала на попавшую под санкции олигархию.

«он [the oligarch] «Он тоже под санкциями», — сказал Орехов. «Вот почему мы [are] Работа от этой компании [NDA GmbH]. как интерфейс.

Россия уже давно помогает Венесуэле обходить санкции всего мира. Но последние обвинения разоблачают многоуровневые санкции, которые Соединенные Штаты ввели как против России, так и против Венесуэлы.

Соединенные Штаты ввели санкции против Венесуэлы более 15 лет, а в последние годы ввели ограничения в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании и других организаций, пытаясь отстранить венесуэльского диктатора Николаса Мадуро от власти.

Вероятны санкции против российских банков в последние месяцы, которые США и другие страны ввели в попытке изолировать Москву на мировой арене, пока она атакует Украину. Это вредит доступу Венесуэлы к ее активамОб этом сообщает Исследовательская служба Конгресса США. Но Повышение цен на нефть По данным CRS, вторжение России в Украину, по-видимому, ведет к некоторому восстановлению экономики Венесуэлы.

Целевая группа KleptoCapture, группа Министерства юстиции, созданная ранее в этом году с целью наказать Россию за войну на Украине и наложить санкции на российскую олигархию, объявила об обвинениях вместе с другими подразделениями Министерства юстиции.

«Устранение уклонения от экспортного контроля в отношении военных технологий является одним из главных приоритетов оперативной группы», — говорится в заявлении Эндрю Адамса, директора целевой группы KleptoCapture. «Сети подставных компаний, криптовалюта и международная сеть мошенников не смогли защитить Орехова и его сообщников от ареста правоохранительными органами США».

Непонятно, что Россия будет делать в ответ на арест США.

Пресс-секретарь Белого дома Карен Жан-Пьер, когда в четверг ее спросили, был ли арест Осса вообще связан с переговорами об освобождении Бритни Гренье из России, отказалась строить предположения.

«Президент готов… приложить чрезвычайные усилия, чтобы вернуть американцев домой», — заявил Жан-Пьер на брифинге с журналистами.