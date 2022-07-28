В Кремле заявили, что «договоренности» об освобождении потенциальных заключенных не достигнуто

Украинские судмедэксперты осмотрели тело российского солдата, эксгумированное 11 мая в вагоне поезда с кондиционером, сложенном вместе с телами погибших российских солдат в селе Заваливка к западу от Киева. (Сергей Зубинский/AFP/Getty Images)

Более 75 000 российских военнослужащих были убиты или ранены во время войны на Украине, заявили представители администрации Байдена американским законодателям на секретном брифинге в среду.

«Более 75 000 русских были убиты или ранены, что огромно, и вы вложили невероятные средства в их сухопутные войска, более 80% их сухопутных войск застряли, они истощены», — сказал представитель Мичигана. Об этом CNN заявила Элиза Слоткин, демократ, работающая в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил и недавно посетившая Украину. «Но они все еще российская армия».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг эту цифру в интервью New York Times. Отчет.

«Это не заявление администрации США», — заявил Песков во время разговора с журналистами в четверг. «Это газетная статья. Сейчас даже самые популярные газеты не чураются распространять всевозможные фейки. К сожалению, это очень распространенная практика. Вот как к этому надо относиться».

Самостоятельно измерить количество жертв на войне сложно. И российские, и украинские официальные лица стремились одержать верх в пропагандистских усилиях, иногда переоценивая военные успехи и недооценивая неудачи. Кремль не регулярно предоставляет обновленную информацию о жертвах; 25 марта Минобороны России заявило, что за первый месяц вторжения погиб 1351 солдат, но не предоставило никаких обновлений.

На прошлой неделе глава МИ-6 Ричард Мур, заявил на Aspen Security Forum Он считает, что в ближайшие недели русские начнут сбавлять обороты из-за нехватки рабочей силы.

А официальные лица США и Запада заявили, что следующие несколько недель боев будут иметь решающее значение, поскольку украинцы попытаются провести крупное контрнаступление на юге до наступления зимы. Украина ищет дополнительные подкрепления, заявили депутаты на конференции в среду.

Представители США и Запада считают, что Украина стремится вернуть себе южный город Херсон, оккупированный Россией с марта.

«Главный разговор на конференции — что мы можем и должны сделать для украинцев еще, то есть в ближайшие три-шесть недель, очень срочно. Украинцы хотят идти на юг и делать операции на юге. Мы хотим, чтобы они были насколько это возможно», — сказал Слаткин.

«То, что мы очень убедительно услышали от президента Зеленского и подкрепили сегодня, это то, что украинцы хотят несколько раз ударить Россию по зубам до наступления зимы, чтобы поставить ее в более выгодное положение, особенно для нападения на нее на юге».

Во время конференции Слаткин заявил, что обе партии поддерживают развертывание Украиной ракет большой дальности, известных как ATACMS, которые могут поражать на расстоянии до 180 миль.

Украинцы месяцами настаивали на том, чтобы США предоставили эти системы, поскольку имеющиеся у них HIMARS могут поражать только на расстоянии около 49 миль.

Но советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на прошлой неделе на Форуме обороны Аспена, что США не будут предоставлять ATACMS, потому что они могут быть использованы для нанесения ударов по территории России, что приведет к дальнейшей эскалации войны.