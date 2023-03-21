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В Крыму уничтожены российские крылатые ракеты Взрыв: Украина

22 марта, 2023
Toma Kulikov

Новости

Украина война

к Изабель Кейн

21 марта 2023 г. | 15:52

Российские крылатые ракеты «Калибр» были уничтожены в результате взрыва во время перевозки поездом на Черноморский флот России на Крымском полуострове, сообщило в понедельник вечером министерство обороны Украины.

Украинские власти не стали брать на себя ответственность за нападение, но заявили, что удар должен побудить Россию покинуть Черноморский полуостров, который она незаконно украла у Украины в 2014 году.

«На данный момент путь вперед (для российских сил в Крыму) ясен — им действительно нужно пробираться по железной дороге», — сказала Наталья Хоменюк, пресс-секретарь Южного оперативного командования Украины.

Министерство обороны Украины заявило поздно вечером в понедельник, что рельсовые ракеты были уничтожены взрывом в Джанкое, крупном железнодорожном узле в Крыму.

Агентство намекнуло, что за нападением стоит Киев, заявив, что эта мера усиливает «процесс разоружения в России и готовит украинский Крым к прекращению оккупации».

Министерство обороны Украины заявило, что ракеты, предназначенные для запуска с надводных кораблей Черноморского флота России, имеют дальность более 1550 миль по суше и 233 мили по морю.

Российские крылатые ракеты были доставлены поездом на Черноморский флот России.
Твиттер / Антон Геращенко
Украина считает, что удар должен побудить Россию покинуть Черноморский полуостров.
Твиттер / Антон Геращенко

Российские власти в Крыму заявили, что украинские беспилотники нанесли удары по гражданским объектам в Джанкое.

Игорь Эвен, назначенный Россией глава администрации Джанко, заявил, что город атаковали беспилотники.

В результате взрыва беспилотника пострадал 33-летний мужчина.

Он был доставлен в больницу для лечения полученных травм, но ожидается, что он выживет.

Эвин сказал, что обломки взрыва разрушили линии электропередач, дом, магазин и здание колледжа.

Рельсовые ракеты были уничтожены взрывом в Джанкой.
Твиттер / Антон Геращенко

Все беспилотники были нацелены на гражданские цели, заявил советник президента Крыма Сергея Аксенова Олег Кренчков.

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Все беспилотники были нацелены на гражданские объекты. Один из них был сбит над Дзанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием студентов», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Военных объектов поблизости нет. Остальные упали в жилых районах. Помимо взрывчатки, у каждого есть шрапнель».

Запуск крылатой ракеты большой дальности «Калибр» российским военным кораблем в восточной части Средиземного моря 19 августа 2016 года.
АП

Возле Джанкоя расположена российская военно-воздушная база, и несколько украинских официальных лиц заявили, что город и его окрестности превратились в крупнейшую российскую военную базу в Крыму.

с проволокой



https://nypost.com/2023/03/21/russian-cruise-missiles-destroyed-in-crimea-blast-ukraine/?utm_source=url_sitebuttons&utm_medium=site%20buttons&utm_campaign=site%20buttons

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