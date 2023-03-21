В Крыму уничтожены российские крылатые ракеты Взрыв: Украина

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Украина война

21 марта 2023 г. | 15:52

Российские крылатые ракеты «Калибр» были уничтожены в результате взрыва во время перевозки поездом на Черноморский флот России на Крымском полуострове, сообщило в понедельник вечером министерство обороны Украины.

Украинские власти не стали брать на себя ответственность за нападение, но заявили, что удар должен побудить Россию покинуть Черноморский полуостров, который она незаконно украла у Украины в 2014 году.

«На данный момент путь вперед (для российских сил в Крыму) ясен — им действительно нужно пробираться по железной дороге», — сказала Наталья Хоменюк, пресс-секретарь Южного оперативного командования Украины.

Министерство обороны Украины заявило поздно вечером в понедельник, что рельсовые ракеты были уничтожены взрывом в Джанкое, крупном железнодорожном узле в Крыму.

Агентство намекнуло, что за нападением стоит Киев, заявив, что эта мера усиливает «процесс разоружения в России и готовит украинский Крым к прекращению оккупации».

Министерство обороны Украины заявило, что ракеты, предназначенные для запуска с надводных кораблей Черноморского флота России, имеют дальность более 1550 миль по суше и 233 мили по морю.

Российские крылатые ракеты были доставлены поездом на Черноморский флот России. Твиттер / Антон Геращенко

Украина считает, что удар должен побудить Россию покинуть Черноморский полуостров. Твиттер / Антон Геращенко

Российские власти в Крыму заявили, что украинские беспилотники нанесли удары по гражданским объектам в Джанкое.

Игорь Эвен, назначенный Россией глава администрации Джанко, заявил, что город атаковали беспилотники.

В результате взрыва беспилотника пострадал 33-летний мужчина.

Он был доставлен в больницу для лечения полученных травм, но ожидается, что он выживет.

Эвин сказал, что обломки взрыва разрушили линии электропередач, дом, магазин и здание колледжа.

Рельсовые ракеты были уничтожены взрывом в Джанкой. Твиттер / Антон Геращенко

Все беспилотники были нацелены на гражданские цели, заявил советник президента Крыма Сергея Аксенова Олег Кренчков.

Все беспилотники были нацелены на гражданские объекты. Один из них был сбит над Дзанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием студентов», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Военных объектов поблизости нет. Остальные упали в жилых районах. Помимо взрывчатки, у каждого есть шрапнель».

Запуск крылатой ракеты большой дальности «Калибр» российским военным кораблем в восточной части Средиземного моря 19 августа 2016 года. АП

Возле Джанкоя расположена российская военно-воздушная база, и несколько украинских официальных лиц заявили, что город и его окрестности превратились в крупнейшую российскую военную базу в Крыму.

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