Это значит, что русского языка скорее всего не будет.

Эти изменения, по словам представителей министерства, будут способствовать «полной интеграции молодежи в Европейское образовательное пространство, а также способствовать изучению официальных языков Европейского Союза, что, в свою очередь, открывает широкие возможности трудоустройства внутри и за пределами Европейский Союз».

Первый иностранный язык преподается с первого курса. Это должен быть один из официальных языков Европейского Союза, английский язык является наиболее распространенным языком. Второй иностранный язык начинается в 4 классе, и не указано, какой язык преподавать. Выбор определяется самим учебным заведением.

Согласно опросу, проведенному в школах в 2021 году, почти половина латвийских школ не предлагают выбора — более чем в 300 школах ученикам преподают только русский язык как второй иностранный.

В настоящее время, в связи со значительным ростом спроса на языки ЕС, а также ввиду снижения важности и использования русского языка, IZM и Национальный центр образовательного контента (VISC) получают множество запросов от родителей о введении одного языков ЕС в школах в качестве второго иностранного языка.

В целях содействия изучению официальных языков Европейского Союза IZM разработает поправки к Стандарту базового образования при условии, что все школы будут предоставлять один из языков Европейского Союза или иностранный язык, регулируемый межправительственным соглашения.

Запланирован переходный период продолжительностью три года, чтобы дать школам возможность предоставить учителей второго иностранного языка либо путем привлечения новых учителей, либо путем предоставления существующим учителям возможности переподготовки и получения права преподавания другого предмета. Министерство также начало переговоры с Латвийским университетом, чтобы обсудить вопросы, связанные с подготовкой учителей иностранных языков. Острая нехватка учителей По большинству предметов в Латвии непонятно, откуда возьмутся новые учителя. Точно так же с Большинство учителей работают сверхурочновряд ли многие смогут взяться за другую тему.

«Вопрос предоставления второго иностранного языка в школах обсуждался с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, подчеркнув необходимость продвижения и обеспечения предоставления одного из официальных языков Европейского Союза в качестве второго иностранного языка во всех наши школы.Это позволит молодежи и обществу в целом более эффективно участвовать в культурном развитии региона И я очень рад, что этот год войдет в историю двумя очень важными решениями: переходом на обучение только на латышском языке и подготовка к изучению одного из официальных языков Европейского Союза во всех школах началась как второй иностранный язык для детей. Это момент, когда нам нужно продвигать основную ценность латышского языка Больше, чем когда-либо — официальный язык и сильную Латвию в «общая семья Европейского Союза», заявила министр образования и науки Анита Мвенице.